В Україні рекорд одужань від ковіду – 37,5 тисячі.

 

Минулої доби в Україні виявили 25 062 нові випадки коронавірусної хвороби. Натомість одужало 37 432 пацієнти – це цілковитий рекорд за час пандемії.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюдених у середу Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість захворювань виявили у Києві (3699), у Дніпропетровській (2343), Полтавській (1686), Донецькій (1523), Черкаській (1323) і Київській (1317) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 3140 осіб.

 

За вчора зафіксували 297 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 783 835 осіб.

 

Померло 105 229 людей.

 

23.02.2022

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