"М'яко кажучи, не досягли ефекту": Степанов розчарований карантином по вікендах.

 

Міністерство охорони здоров'я не рекомендуватиме продовжувати терміни "карантину вихідного дня".

 

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

 

 

"Не думаю, що ми будемо робити таку пропозицію", – сказав міністр.

 

Степанов підкреслив, що оцінити ефективність "вихідного карантину" можна буде допіру наступного тижня. Але він розчарований уже зараз.

 

"Остаточні результати ми побачимо наступного тижня, як спрацювали всі без винятку карантини вихідного дня впродовж трьох пар вихідних, які були. Але хочу однозначно сказати, що ми пам'ятаємо, як пройшли перші вихідні, коли, м'яко кажучи, не дотримувалися карантину вихідного дня. Але все-таки бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання... Ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували", – сказав він.

 

Водночас, Максим Степанов заперечив інформацію, начебто влада готується оголосити "тотальний карантин" від 23 грудня до 15 січня. 

 

"У нас є чіткі критерії, чому ми вводимо ті чи інші обмеження, і там є чітка логіка. У нас був адаптивний карантин – ми його ввели влітку, і він у нас діяв до 9 листопада. Це зрозуміле рішення, я був одним з авторів, коли в залежності від ситуації в регіонах є певні обмеження. Але з одним "але". Дуже важливо, щоб ці обмеження виконувалися з початку до кінця. Ми пам'ятаємо, що було багато порушень. І він спрацював, але недостатньо ефективно, як ми розраховували", – обґрунтував міністр.

 

Степанов додав, що Міністерство охорони здоров'я опиратиметься не на дати, а на спроможність української медицини. 

 

"Це все підпорядковано одному показнику – навантаженню на нашу медичну систему. Це здатність системи надати допомогу всім без винятку. Зараз у нас по країні неоднорідна ситуація. Є регіони, де більше навантаження, є де менше. Але все одно є певне зростання по всій території країни. Додаються ліжка, кисень, ця робота триває, але впровадження будь-якого жорсткого карантину на всій території буде виходити з цих медичних показників – навантаження на систему", – прокоментував він.

 

30.11.2020

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