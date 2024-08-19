На Львівщині продовжує зростати кількість хворих на коронавірус.

Кількість хворих на коронавірус на Львівщині за минулий тиждень, з 12 по 18 серпня, зросла на 20%. Про це повідомила керівниця Львівського обласного центр контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко.

Відтак йдеться про лабораторно підтверджений вірус у 1420 осіб проти 1146 за попередній тиждень. Частина дітей з них – 169, тобто 12%.

Найбільша кількість хворих у Львівському районі – 982 (815 у м. Львові), Золочівському – 103, Червоноградському – 100.

Загалом на ГРВІ впродовж останнього тижня на Львівщині зареєстровано 7246 хворих проти 6502 за попередній тиждень – ріст на 10%.

Найбільша кількість хворих у Львівському районі – 4264, з них 2854 у м. Львові, Стрийському районі – 831, Червоноградському – 604, Яворівському – 530. Госпіталізовано 258 хворих, з них 75 дітей та 63 людини старше 65 років.

Нагадаємо, що в Україні виявили новий штам коронавірусу «FLiRT», різновид «Omicron», який має короткий інкубаційний період – в середньому одна доба – та швидко поширюється. Штам «FLiRT», за спостереженнями лікарів, не спричиняє важкого перебігу, а вакцинація зможе допомогти вберегтися від нього. Вакцинами Львівська область забезпечена повністю.