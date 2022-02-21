Число одужань від ковіду перевищило кількість нових хворих уперше на цій хвилі.

Минулої доби в Україні виявили 13 562 нові випадки коронавірусної хвороби. Натомість одужало 13 904 особи. Таким чином, число одужань від COVID-19 перевищило кількість нововиявлених хворих уперше на цій хвилі пандемії.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків ковіду виявили в Києві (2297), у Дніпропетровській (1353), Миколаївській (1099), Одеській (1011) областях.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 1886 осіб.

За день зафіксували 127 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 734 333 особи.

Померло 104 645 людей.