Підсумки від Зеленського: "Карантин вихідного дня" виправдався.

Рада національної безпеки та оборони України підрахувала, що пересування українського населення під час вікенду завдяки "карантину вихідного дня" зменшилося майже на чверть.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час селекторної наради за участю Президента Володимира Зеленського.



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"Карантин вихідного дня зменшив пересування та контакти між українцями. Зокрема, активність громадян у великих містах з населенням понад 100 тис. у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю – на 27%", – цитує прес-служба Офісу Президента.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначили, що на вихідних практично всі великі мережі торговельних центрів, магазинів непродовольчих товарів, розважальних закладів були зачиненими, а поліція "працювала на запобігання можливих скупчень людей". Водночас, чиновники визнали, що "складні ситуації" в окремих областях виникли з продовольчими ринками.

"Вважаю, що Україна зробила правильний крок. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що вихідними фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми – це порятунок життів. Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу, самотнім людям", – прокоментував Володимир Зеленський.

Денис Шмигаль повідомив, що уряд підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу та людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня. "Зокрема, ми відновлюємо підтримку для малих підприємців з дітьми, програму з часткового безробіття, коли компенсується частина зарплати робітника. Також будуть діяти «кредитні канікули» для бізнесу в рамках програми «5-7-9», визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди та виконанні інших зобов’язань", – сказав прем'єр-міністр.

Урядовці провели низку зустрічей із бізнесом, який був обмежений у роботі через карантин вихідного дня. Зустрічі відбудуться з представниками кожної галузі, анонсували в Кабміні.