Секретар РНБО не хоче локдавну на Новий рік. Хоче на Різдво.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про те, що в Україні запевне запровадять суворий локдавн. Єдине, влада ще вагається, коли його розпочати. Данілов хотів би, щоб українцям дали посвяткувати Новий рік, і тоді карантин припаде на Різдво.

"Те, що локдавн буде, – це 100%. Інша справа – коли", – сказав Данілов в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

Секретар РНБО зауважив, що введення жорстких карантинних обмежень уже неминуче.

"Єдине питання – часу, коли він вводитиметься: чи він вводитиметься у грудні, чи він вводитиметься з 2 січня? Наразі якраз триває дискусія з фахівцями з цього приводу", – додав секретар РНБО.

В інтерв'ю журналістам Данілов уточнив, що цей тиждень стане ключовим для вирішення питання про можливе введення новорічного локдавну в Україні. "Я дуже не хотів би, щоб на Новий рік у нас був локдавн. Я дуже цього не хотів би. Для нас цей тиждень є такий ключовий. Ми подивимося в середу, четвер, п'ятницю, яка буде ситуація", – сказав Данілов.

Данілов зазначив, що в таких містах, як Київ, Одеса, Дніпро ситуація досить складна. Але є і території, на яких фіксують навіть зниження захворюваності.