Секретар РНБО не хоче локдавну на Новий рік. Хоче на Різдво.

 

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про те, що в Україні запевне запровадять суворий локдавн. Єдине, влада ще вагається, коли його розпочати. Данілов хотів би, щоб українцям дали посвяткувати Новий рік, і тоді карантин припаде на Різдво.

 

 

"Те, що локдавн буде, – це 100%. Інша справа – коли", – сказав Данілов в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

 

Секретар РНБО зауважив, що введення жорстких карантинних обмежень уже неминуче.

 

"Єдине питання – часу, коли він вводитиметься: чи він вводитиметься у грудні, чи він вводитиметься з 2 січня? Наразі якраз триває дискусія з фахівцями з цього приводу", – додав секретар РНБО.

 

В інтерв'ю журналістам Данілов уточнив, що цей тиждень стане ключовим для вирішення питання про можливе введення новорічного локдавну в Україні. "Я дуже не хотів би, щоб на Новий рік у нас був локдавн. Я дуже цього не хотів би. Для нас цей тиждень є такий ключовий. Ми подивимося в середу, четвер, п'ятницю, яка буде ситуація", – сказав Данілов.

 

Данілов зазначив, що в таких містах, як Київ, Одеса, Дніпро ситуація досить складна. Але є і території, на яких фіксують навіть зниження захворюваності.

 

01.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Біохімічні випадкові числа
Випадкові числа мають цілу низку практичних застосувань – від казино до шифрування даних. Уперше такі числа отримали за допомогою синтезу молекули ДНК.
30.11.20 | | Наука
Звідки може прийти наступна пандемія?
20% міст із найкращим транспортним сполученням — потенційні центри спалаху нової інфекції.
29.11.20 | | Наука
Нестерпна повинність ритуалу
Роман КЕЧУР
Чи варто щороку повертати свій погляд у минуле? Варто. Це потрібно суспільству. Говорю це з точки зору досвіду психотерапевтичної роботи.
28.11.20 | | Минуле
No mail
Василь МАХНО
Відчуття й переживання самоти, самотності, одинокості та єдиності посилюється й наростає до тремтливого пізнання нищівного й всепоглинаючого Часу
28.11.20 | | Дискурси
«All Things Must Pass» Джорджа Гаррісона – 50
Ілько ЛЕМКО
Цей альбом – найдорожчий, який будь-коли продавався в СРСР; звичайно ж, торгували ним підпільно, з рук, офіційно тоді таких речей не продавали
27.11.20 | | Минуле
«Цього газогону не буде!»
Максим МУЛЯР
Трамп і Байден мають мало точок дотику. Однак німецько-російський газопровід «Північний потік – 2» поєднав обох. Зміна влади в Білому домі не врятує газпромівський мегапроєкт від санкцій.
27.11.20 | | У світі
Пацієнт радше живий, ніж мертвий
Оксана Кісь, Сергій Колотілов, Леонід Яценко
Чи можна “вилікувати” українську науку за один рік? Про те, як працював Національний фонд досліджень України цього року і чим були зумовлені проблеми в його роботі
27.11.20 | | Наука
Гроші на тацю: парафія як громадянське суспільство
Тарас Антошевський
Парафіяльна громада – це об’єднання громадян довкола певних спільних інтересів. І ставитися ми до неї можемо, образно кажучи, або як до ЖЕКу, або як до ОСББ. То як краще?
27.11.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.