Кількість одужань від ковіду вирівнялася із числом захворювань.

 

Минулої доби в Україні виявили 31 125 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 30 487 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 3208 осіб.

 

За день зафіксували 260 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 703 323 особи.

 

Померло 104 366 людей.

 

19.02.2022

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