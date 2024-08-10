На Львівщині зростає кількість хворих на коронавірус.

На Львівщині за останній місяць діагностовано 657 випадків захворювання на covid-19 (496 - за останній тиждень). І це один із найбільших показників серед усіх областей України. Попереду у цій статистиці лише Київ - 1 843 випадки (у області 742) та Дніпропетровщина - 1010 випадки за місяць.

Нагадаємо, що в Україні виявили новий штам коронавірусу «FLiRT» – різновид «Omicron», який має короткий інкубаційний період – в середньому одна доба, та швидко поширюється. Штам «FLiRT», за спостереженнями лікарів, не спричиняє важкого перебігу, а вакцинація зможе допомогти уберегтися від нього.

Втім у Львівській області станом на 9 серпня немає підтверджень нового штаму.

За словами головної державної санітарної лікарки у Львівській області Наталії Іванченко за останній тиждень на Covid-19 захворіло 496 мешканців, а це вдвічі більше, ніж за попередній. Кількість хворих на коронавірус збільшується, тому що у вірусі відбуваються генетичні зміни і більша кількість людей стає сприятливими до нього: «Коли з'являється щось нове, то воно швидко поширюється».

На стаціонарному лікуванні у медзакладах Львова перебувають 26 дорослих та 8 дітей з коронавірусом. Стан усіх госпіталізованих – легкого та середнього ступеня важкості. Медики нагадують: попри те, що нинішня кількість госпіталізацій більш звична для осінньо-зимового періоду, говорити про спалах епідемії коронавірусу у Львові посеред літа наразі зарано.

Заступниця генерального директора Львівського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України Марія Озірковська теж відзначає різкий ріст захворювання на ковід серед мешканців області. Найбільше хворіють дорослі віком від 30 до 60 років у Львівському та Яворівському районах.

"Минулого тижня на Львівщині зареєстровано один летальний випадок від ковіду. У Червоноградському районі. Це була жінка віком за 60 років, з супутніми хворобами", — зазначає заступниця генерального директора.

Фахівчиня каже, захист від хвороби — це щеплення. Вакциною Львівщина забезпечена у достатній кількості.