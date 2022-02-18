В Україні виявили 35 тисяч випадків ковіду за добу.

 

Минулої доби в Україні виявили 34 938 нових випадків коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Києві (4538), в Одеській (3587), Дніпропетровській (2712), Донецькій (1833) і Житомирській (1706) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 3323 особи.

 

Померло 282 людини.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 672 198 осіб.

 

Згідно з офіційною статистикою, померло 104 106 людей.

 

18.02.2022

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