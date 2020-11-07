Коронавірус в Україні пробив 10-тисячну стелю.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 10 746 нових захворювань на COVID-19. Добова кількість діагнозів уперше за час пандемії перевищила 10-тисячний поріг. Загалом же в Україні виявили 450 934 випадки коронавірусної хвороби.

Про це йдеться в даних зі системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО, оприлюднених у суботу.

Найбільше добових випадків виявили на Харківщині (1008 діагнозів), а також у Києві (854). На Житомирщині -- 602 захворювання, на Хмельниччині -- 579, на Львівщині -- 557, на Івано-Франківщині -- 529, на Запоріжжі -- 538, на Київщині -- 511, на Одещині -- 502.

За добу констатували смерть 187 пацієнтів. Загальне число померлих збільшилося до 8312.

Вчора зафіксовано 8685 одужань. На високу кількість статистики одужань, нагадаємо, вплинула нова інструкція від Міністерства охорони здоров'я: відтепер пацієнта вважають здоровим за відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів (або від дати взяття матеріалу). На Львівщині – 1884 одужання минулої доби.