В Україні – 9,7 тис. випадків ковіду за добу; 1 тис. – у Києві.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 9721 випадок коронавірусної хвороби – це другий за величиною показник за час пандемії. Зокрема, в Києві за добу виявили 1002 захворювання – вперше за час епідемії в одному реґіоні зафіксували понад тисячу нових випадків.

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Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано, отже, в Києві (1002), у Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

Вперше за час пандемії кількість померлих за добу перейшла за дві сотні – констатовано смерть 201 людини. Загальне число летальних випадків зросло до 8125.

В Україні також зафіксовано рекорд одужань – за добу зняли 10 762 діагнози. І це вперше за місяці число одужань перевищило кількість нових захворювань! На це, нагадаємо, вплинула нова інструкція від Міністерства охорони здоров'я: відтепер пацієнта вважають здоровим за відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів (або від дати взяття матеріалу). На Львівщині – 2405 одужань минулої доби.