Офіційно: Національна аґенція підтвердила плагіат у роботах Шкарлета.

Етичний комітет Національної аґенції з питань забезпечення якості освіти визнав, що у трьох наукових роботах виконувача обов'язків міністра освіти та науки Сергія Шкарлета направду є плагіат.

Таке рішення члени комітету схвалили на засіданні 11 вересня, повдіомляє LIGA.life.

Звернення про плагіат надійшли від народної депутатки Інни Совсун, ГО "Трон" в особі Світлани Вовк (спільнота "Дисергейт"), Фундації регіональних ініціатив. Також прийшов лист від секретаріату уряду з проханям перевірити факти.

"Вимушені констатувати плагіат у трьох роботах. Представимо це у нашому висновку. І є відповідна таблиця, яка вказує на некоректні посилання з ознаками академічного плагіату", – сказав голова комітету з етики і керівник НАЗЯВО Сергій Квіт.

Уривки наукових робіт НАЗЯВО також надсилало на перевірку трьом міжнародним експертам: Крістіну Моріарті, професору етики і права, ліцензованому адвокату у США, який працює в міжнародній організації з академічної доброчесності, міжнародному чеському експерту Томашу Фольтинеку та польському експерту Кшиштофу Гутовському, експерту з питань піратства і плагіату, внесеному у список Окружного суду у Варшаві. Усі троє визнали, що в роботах Сергія Шкарлета є плагіат.

Найближчим часом усі документи з порівняльними таблицями планують опублікувати на офіційному сайті аґенції.

У засіданні брав участь адвокат Шкарлета Олександр Радченко. Він постійно перебивав голову Сергія Квіта, заявляв йому відвід.

"Рішення є, – прокоментував керівник секретаріату НАЗЯВО Михайло Винницький. – Далі питання: чи спрацює в Україні репутаційний механізм? Чи покровителі тимчасово не зовсім міністра і надалі дискредитуватимуть самі себе його присутністю в уряді України? Це питання може вирішитися позитивно лише за умови тиску на уряд зі сторони освітянської громади".

Як писав Z, Сергія Шкарлета багаторазово ловили на запозиченні чужих текстів. Зокрема, дослідники виявили плагіат у докторській роботі в.о. міністра, після чого запропонували встановити державну нагороду – орден Шкарлета, який присуджувати найкращим плагіаторам року.

Ще до призначення Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра проти нього пролунали звинувачення у науковій недоброчесності. Спершу Кабінет Міністрів вносив подання про призначення Шкарлета міністром, однак через нестачу голосів "пропхав" його лише з приставкою "в.о.". Президент Зеленський зізнався, що ректор із Чернігова – то його персональний вибір.

Проти призначення Шкарлета, зокрема, виступив Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, наголосивши на тому, що міністром не може бути "токсична особа" з сумнівною доброчесністю та не спростованими звинуваченнями в плагіаті. А під стінами парламенту відбулася масова акція протесту, після котрої до одного з організаторів – Антона Сененка – прийшов на співбесіду співробітник Служби безпеки України.

Український католицький університет відкрито першим серед закладів вищої освіти в Україні публічно виступив проти Сергія Шкарлета як очільника Міністерства освіти та науки. Ректорат УКУ вимагає від влади провести розслідування звинувачень у плагіаті, висловлених у бік Шкарлета, наголошуючи: "Хибне рішення, яке неможливо замовчати".

Пів сотні українських науковців виступили з відкритим листом, у котрому висловили стурбованість призначенням в.о. міністра освіти та науки особи із бекґраундом звинувачень у плагіаті, а також закликали припинити переслідування вчених, котрі виступили проти Шкарлета.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль став на захист Шкарлета і сказав, що підтримує вибір Зеленського.

"Ми проводимо відповідне розслідування. І про плагіат треба говорити тоді, коли є докази, а не тоді, коли є голослівні звинувачення. Давайте ми дочекаємося – і Шкарлет особисто ініціював ці речі, – ми дочекаємося результатів, представимо і будемо тоді предметно вести розмову на цю тему", – сказав голова уряду.