Комісія зі стандартів державної мови заявила про рейдерську атаку.

 

Національна комісія зі стандартів державної мови зазнала спроби рейдерського захоплення.

 

 

Про це заявила голова комісії Орися Демська на своїй сторінці у facebook.

 

Пані Демська повідомила, що окремі члени комісії намагаються дестабілізувати роботу та "незаконно захопити владні повноваження".

 

"Національна комісія зі стандартів державної мови вживатиме всіх заходів для попередження провокацій проти системи іспитування", – запевнила вона.

 

У заяві, поширеній на офіційній сторінці Національної комісії зі стандартів державної мови, зазначено, що спроби дестабілізації тривають від початку тижня. І цей період для комісії "може стати останнім".

 

Згідно з повідомленням, 7 лютого 2022 року п’ятеро (із восьми) членів комісії – Мозгунов Володимир, Мазур Наталія, Мазурик Данута, Мирончук Олександр і Чернобров Юлія – висунули вимогу скликати позачергове засідання. Голова комісії Орися Демська зібрала засідання, але не змогла його розпочати, покликаючись на те, що при підготовці зборів було допущено порушення. Демська запропонувала колегам належно дотриматися процедур – натомість заступник голови комісії Володимир Мозгунов узяв ініціативу на себе й розпочав засідання. Голова комісії та ще двоє членів покинули приміщення.

 

"Під час цього псевдо засідання Володимир Мозгунов зі згоди ще трьох членів комісії – Мирончука Олександра, Мазур Наталії, Чернобров Юлії, що були присутні в комісії – та ще однієї колеги, яка підключилася до цієї зустрічі онлайн – членкині комісії Мазурик Данути, нехтуючи процедурою та порушуючи законодавство України, спробував здійснити самовільне захоплення владних повноважень і призначив себе головою комісії, звільнивши Орисю Демську", – йдеться у заяві.

 

На офіційній сторінці зазначено, що члени комісії "віддавали завідомо неправомірні накази" працівникам апарату комісії. А "апогеєм цієї провокації" стало п'ятничне засідання, котре фактично зірвало видачу трьох тисяч сертифікатів про володіння державною мовою.

 

Команда Орисі Демської вважає, що причиною неприємностей у комісії є спроба підірвати функціонування іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. "Нам дуже шкода, що колеги – члени комісії, державні службовці категорії «А» – стали інструментом недобросовісних намагань «поховати» ефективне застосування норм закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у частині проведення іспитів", – ідеться у заяві.

 

"Найбільш неприємним моментом у цій сумній історії про наругу над законністю є те, що Володимир Мозгунов публічно заявляв про причетність до цього міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Ми щиро сподіваємося, що це наклеп і провокація проти міністра. Закликаємо Сергія Шкарлета та Уряд держави зупинити незаконні процеси в Комісії, сприяти відновленню її нормальної роботи", – заявили у комісії.

 

Орися Демська із однодумцями звернулися до Кабінету Міністрів України з проханням провести службове розслідування, а також подали заяву до Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України. 

 

"Дестабілізація і спроби дискредитації Комісії прямо загрожують успішності реалізації норм закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Знищення комісії, що забезпечує іспитування на визначення рівня володіння державною мовою, призведе до руйнації цілісної та системної мовної політики, яка нарешті з’явилася в незалежній Україні", – йдеться у заяві.

 

11.02.2022

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