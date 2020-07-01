Український католицький університет виступив проти Шкарлета.

Український католицький університет першим серед вищих навчальних закладів України публічно виступив проти Сергія Шкарлета як очільника Міністерства освіти та науки. Ректорат УКУ вимагає від влади провести розслідування звинувачень у плагіаті, висловлених у бік Шкарлета.

Про це йдеться у заяві ректорату, опублікованій зі заголовком "Хибне рішення, яке неможливо замовчати".

"Сталося майже неймовірне: попри обґрунтовані закиди освітньої громадськості на адресу Сергія Шкарлета у порушенні академічної доброчесності та відсутності чіткої публічної позиції щодо ключових питань і принципів реформи освіти в Україні, нехтуючи чіткою позицією парламентського комітету з питань науки і освіти, Кабінет Міністрів України таки призначив ректора Шкарлета т. в. о. міністра освіти і науки України", – констатують в УКУ.

Ректорат університету не вважає змістовним арґумент прем'єр-міністра та офіційних осіб Офісу Президента, начебто кандидатуру Шкарлета схвалила нарада ректорів двох десятків університетів з Президентом 2 червня. "Якщо посилання на нараду є єдиною легітимацією згаданого рішення уряду, то нам дуже прикро, що Офіс Президента вдався до маніпуляції, скликаючи на нараду в час карантину осіб з цілої України для єдиної мети – створення видимості легітимації свого бажання посадити ректора Шкарлета у крісло міністра", – зазначили в УКУ.

Університет здивований тим, що влада відмовилася від перевірки звинувачень у плагіаті, а натомість зробила "самовбивчий крок, мало схожий на реалізацію державної політики".

"За наявності таких поважних закидів в академічній недоброчесності кандидат в очільники Міністерства освіти і науки, а тепер т. в. о. міністра мав би або сам звернутися до компетентних органів для проведення незалежної і прозорої перевірки, або, у разі переконаності у своїй правоті, звернутися до суду з вимогою спростувати ці звинувачення. Адже йдеться не про брак якихось знань чи умінь, які можна би було компенсувати підбором сильних заступників та інших членів команди. Ніхто не може бути досконалий у всьому! Йдеться про свідоме порушення професійної етики, яка лежить в основі життєздатності і продуктивності освітньо-наукової спільноти, без якої капітал і культура довіри як головної ознаки автентичності академічного світу буде зруйновано", – наголосили в УКУ.

"Немає гіршої корупції в академічному світі, ніж крадіжка чужих думок і текстів. З неї починається інша корупція – підробка результатів наукових досліджень, змова у цитуванні один одного науковцями, хабарі для отримання вищої оцінки, списування та багато іншого", – підкреслили в університеті.

УКУ також чекає публічної позиції новопризначеного т. в. о. міністра щодо готовності продовжувати курс реформ, започаткованих упродовж минулих шести років. "Але з не меншим нетерпінням ми очікуємо на неупереджений експертний розгляд закидів у плагіаті", – наголосили в університеті. Якщо ж підозри щодо плагіату підтвердяться, УКУ обіцяє вимагати відставки Шкарлета з посади і призначення міністром особи з бездоганною репутацією. "Бо нам не байдуже!", – підсумували в УКУ.

Як писав Z, півсотні українських науковців виступили з відкритим листом, у котрому висловили стурбованість призначенням в.о. міністра освіти та науки особи із бекґраундом звинувачень у плагіаті, а також закликали припинити переслідування вчених, котрі виступили проти Сергія Шкарлета (після акції протесту в Києві працівник СБУ відвідував одного з організаторів, Антона Сененка).

Також проти Шкарлета виступив Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, створений при уряді.