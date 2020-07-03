Шмигаль вірить, що Шкарлет гарно перевіриться на плагіат.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав не робити передчасних висновків щодо плагіату виконувача обов'язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета й запропонував дочекатися підсумків офіційного розслідування.

Про це Шмигаль сказав під час "години уряду" в парламенті, інформує УНІАН.

Зокрема, народний депутат від "Голосу" Ярослав Рущишин висловився щодо питань академічної моралі в освіті та ситуації, коли "ми ставимо на міністра людину, котра сама займалася крадіжками інтелектуальної власності".

На це Шмигаль відповів: "Ми проводимо відповідне розслідування. І про плагіат треба говорити тоді, коли є докази, а не тоді, коли є голослівні звинувачення. Давайте ми дочекаємося, – і Шкарлет особисто ініціював ці речі, – ми дочекаємося результатів, представимо і будемо тоді предметно вести розмову на цю тему".

Прем'єр-міністр вважає, що Сергієві Шкарлету треба дати час, аби себе проявити.

"Вважаю, що Шкарлета ми, фактично, призначили з можливістю проявити себе протягом наступних декількох місяців. І це своєрідний випробувальний термін. З такою позицією погоджується і значна кількість народних депутатів", – сказав Шмигаль.

Прем'єр зауважив, що бачить "дуже багато позитивних речей" у програмі першочергових кроків у сфері освіти на 2020 рік, яку Шкарлет напередодні представив профільному комітету ВР.