Орися Демська звільнилася з Комісії зі стандартів державної мови.

 

Кабінет Міністрів України задовольнив заяву Орисі Демської про дострокове припинення повноважень члена Національної комісії зі стандартів державної мови. Пані Демська протестувала проти інституційного знищення комісії.

 

 

Про відставку Демської повідомила членкиня комісії Ольга Шевчук-Клюєва.

 

"Це були класні два роки роботи комісії! Складні, виснажливі і дуже результативні. Ми запустили іспит, видали понад 100 000 сертифікатів [на володіння державною мовою]... Це було непросте рішення, але в усього і в усіх є своя межа. Події в комісії від 9 лютого 2022 року ще отримають свою правову оцінку, а для захисту і підтримки державної мови не завжди потрібні посадові обов’язки", – прокоментувала Шевчук-Клюєва.

 

Як писав Z, у лютому частина членів комісії скликали позачергове засідання, на котрому вирішили звільнити Орисю Демську з посади голови, а натомість призначили керувати Володимира Мозгунова. Пані Демська потрактувала ці дії як провокацію і спробу рейдерського захоплення. 

 

Команда Орисі Демської заявляла, що причиною неприємностей є спроба підірвати функціонування іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. "Нам дуже шкода, що колеги – члени комісії, державні службовці категорії «А» – стали інструментом недобросовісних намагань «поховати» ефективне застосування норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у частині проведення іспитів", – йшлося у заяві.

 

Орися Демська заявляла, що за атакою на відомство стоїть міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

 

Колишня голова Національної комісії зі стандартів державної мови неодноразово закликала Кабінет Міністрів дати оцінку подіям у відомстві та фактичній зупинці діяльності інституції – та уряд не відреаґував.

 

20.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Медведчук vs "Москва"
Юрко ТИМЧУК
Після перемоги сучасні події обростуть валом фантастичних подробиць, з якими ознайомлюватися буде набагато цікавіше, ніж з інформацією, що близька до реальності.
19.04.22 | | Україна
55-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Командування Збройних Сил повідомило, що Росія розпочала другу фазу повномасштабного наступу на Україну. Росіяни атакують із кількох напрямків одночасно, силкуючись оточити українські підрозділи на сході. 
19.04.22 | | Україна
З вірою у майбутнє
Андрій Содомора
У майбутнє – тобто у те, що має бути. А має бути Світло. Світло не лише те, що від сонця, а й те, що у Слові, отже, й в душі
18.04.22 | | Дискурси
Варшава — кардіограма
Анастасія Канарська
Варшава — кардіограма, червоною ниткою крізь моє серце. Це місто вміє сказати: — Coś pani zgubiła!  — ?... — Uśmiech! І простягнути паперову хустинку, коли зовсім цього не очікуєш.
18.04.22 | | Штука
Загибель «Генерала Бельґрано»
Віталій Портников
Від Аргентини до Росії: на кожного агресора завжди знайдеться свій «Конкерор» чи свій «Нептун».
17.04.22 | | Дискурси
Дерусифікація міського обширу
Іван Сварник
Нинішні процеси деколонізації України значною мірою відбуваються стихійно й пов’язані з бажанням народу хоч чимось долучитися до боротьби проти москалів. Однак у всьому цьому потрібні не запал, а зваженість і холодний розум.
17.04.22 | | Галичина
Облога Києва 1240 року
Василь МАХНО
Вони залишилися у наших шкільних підручниках і залишили свої гени та зросили їдкою сечею нашу землю. Вони знищили давню Русь і влилися Золотою Ордою у творення імперії...  
16.04.22 | | Дискурси
Корисно пригадати УПА
Володимир В'ятрович
Кремль став заручником власної пропаганди. У цензурованій ними історії України не було сторінок, які б попередили російських солдатів, яке пекло чекає на них у разі вторгнення.
16.04.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.