Орися Демська звільнилася з Комісії зі стандартів державної мови.

Кабінет Міністрів України задовольнив заяву Орисі Демської про дострокове припинення повноважень члена Національної комісії зі стандартів державної мови. Пані Демська протестувала проти інституційного знищення комісії.

Про відставку Демської повідомила членкиня комісії Ольга Шевчук-Клюєва.

"Це були класні два роки роботи комісії! Складні, виснажливі і дуже результативні. Ми запустили іспит, видали понад 100 000 сертифікатів [на володіння державною мовою]... Це було непросте рішення, але в усього і в усіх є своя межа. Події в комісії від 9 лютого 2022 року ще отримають свою правову оцінку, а для захисту і підтримки державної мови не завжди потрібні посадові обов’язки", – прокоментувала Шевчук-Клюєва.

Як писав Z, у лютому частина членів комісії скликали позачергове засідання, на котрому вирішили звільнити Орисю Демську з посади голови, а натомість призначили керувати Володимира Мозгунова. Пані Демська потрактувала ці дії як провокацію і спробу рейдерського захоплення.

Команда Орисі Демської заявляла, що причиною неприємностей є спроба підірвати функціонування іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. "Нам дуже шкода, що колеги – члени комісії, державні службовці категорії «А» – стали інструментом недобросовісних намагань «поховати» ефективне застосування норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у частині проведення іспитів", – йшлося у заяві.

Орися Демська заявляла, що за атакою на відомство стоїть міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Колишня голова Національної комісії зі стандартів державної мови неодноразово закликала Кабінет Міністрів дати оцінку подіям у відомстві та фактичній зупинці діяльності інституції – та уряд не відреаґував.