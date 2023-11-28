Ректорат тернопільського ЗУНУ вирішив назвати скандальний плагіат «некоректним цитуванням».

Керівництво тернопільського Західноукраїнського національного університету вирішило плагіат своїх професора та доцентки звести до "некоректного цитування".

Юрій Адамович Щербяк та Олександра Тарасівна Патряк

У відповідь на публікацію про виявлений плагіат у статті заступників декана Соціально-гуманітарного факультету цього університету Юрія Щербяка та Олександри Патряк у новому науковому журналі цього університету "Гуманітарні студії: історія та педагогіка" (головний редактор – декан цього факультету Оксана Гомотюк) Відділ інформації та зв'язків з громадськістю ЗУНУ нині опублікував на сайті університету коротке повідомлення:

"Дотримання принципів академічної доброчесності. Західноукраїнський національний університет відповідально ставиться до дотримання принципів академічної доброчесності, й відповідно реагує на прикрі ситуації, що можуть виникнути. Анатолієм Бабинським, доктором богослов’я, було виявлено некоректне цитування його дисертаційного дослідження професором Юрієм Щербяком та доцентом Олександрою Патряк у статті «Ідея патріархату Української греко-католицької церкви в екуменічній програмі Йосифа Сліпого: витоки та перспективи». Те, що сталося, стосується засадничих принципів академічної праці та взаємовідносин у науковій спільноті. Зважаючи на те, що Західноукраїнський національний університет дотримується положень про академічну доброчесність та дбає про репутацію відповідального закладу вищої освіти, створено комісію для врегулювання цієї ситуації у професійній площині та унеможливлення повторень таких випадків у майбутньому."

Каємося, мовляв, забули лапки поставити. Однак, якщо вже торкнулося питання академічної доброчесності, то варто згадати положення Закону України "Про освіту", де в статті 4 про порушення академічної доброчесності вказано, що "формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування":

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів.

Як бачимо, "некоректне цитування" законом трактується як академічний плагіат: в статті не те, що не зазначено цитовані фрагменти (не переказані, а саме дослівно – часами, щоправда, з помилками – переписані), а й не зазначено джерело, звідки ці фрагменти "цитуються".

І, важливо зауважити, плагіат не обмежується дисертацією Анатолія Бабинського: в публікації вказані ще два джерела плагіату, але це далеко не вичерпний перелік. Навіть без програми з виявлення плагіату, за допомогою простого ґуґл-пошуку можна виявити ще кілька джерел "некоректного цитування", включно з статтею заступника головного редактора журналу Лесі Біловус (див табл. далі) та дослівним кліше "для Йосифа Сліпого духовна єдність українського народу була безсумнівним фактом", яке мігрує від промов народного депутат України Андрія Давиденка та міського голови Сергія Надала до статті науковців.

Так само варто комісії глянути на незгадану авторами статтю Ю.Щербяка "Ідея патріархату Української Греко-Католицької Церкви в душпастирській діяльності Й. Сліпого" 2017 року і побачити у його статті 2022 року фрагменти на сотні слів звідти. Чи це не самоплагіат – "оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів"?

А за порушення академічної доброчесності, пише закон, педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності (ст. 5):

позбавлення присудженого ступеня освітньо-наукового чи освітньо-творчого рівня чи присвоєного вченого звання;

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

Це один аспект. Інше питання – до редакційної колегії: який відсоток цитованого тексту вона вважає допустимим у такого плану статті? 70%? 80%? чи 90% теж проходять? Чи викладачі ЗУНУ прийняли б студентську роботу з такою кількістю чужого тексту?

Кількість цитованого можна оцінити навіть візуально: темнішим маркером зазначено "некоректні цитування", світлішим — коректне і самоплагіат. Очевидно, що це не все, бажаючі можуть доповнити і надіслати комісії.

А якщо забрати всі ці цитування і "цитування" – що залишиться? Фрази на кшталт "…недотримання прав і свобод, що відбувалися у 1920 році, відбувалося у 2000 році. громадян існувала [Гіль, 1975]" чи "будь-яка християнська церква для збереження єдності та історичної самобутності набуває рангу патріарха і статусу патріархату"? або таке – про Оксану Волинець "на думку дослідника О.Волинеця"? Чи "нових Східних Католицьких Патріархатів, спеціально для українців, ефіопи та малабарці" (хоче це також списане: в оригіналі було "створення трьох нових східно-католицьких патріархатів, а саме для українців, етіопів і малябарців")?

Мабуть, в журналах ЗУНУ усталено порядок, за яким статті члена редколегії не проходять селекції наукового рівня і не відправляються на двостороннє "сліпе" рецензензування.

Чи воно дійсно "сліпе"?

І останнє питання: чи комісія буде перевіряти інші публікації журнали чи чекатиме на поміч третіх осіб?