У докторській дисертації Шкарлета – плагіат: перемалював ілюстрації, перекладав з російської.

У докторській дисертації виконувача обов'язків міністра освіти та науки України Сергій Шкарлета виявили плагіат. Він використав у своїй роботі переклади російськомовних статей, копіював ілюстрації. Плагіат сягає щонайменше 25%.

Про це йдеться в статті науковців Юрія Бойка та Василя Садового на інтернет-сайті "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" зі заголовком "Російські вуха в докторській дисертації Сергія Шкарлета".

Зокрема, в дисертації виявили фрагменти Шкарлетової старої статті, в котрій він переписав статтю Л. Гончаренка "Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия" та розділ 18 з підручника "Економіка підприємства" за редакцією С. Покропивного.

Звідтам у Шкарлета перекочували і бздури, і також посилання на інтернет-сайт студентських рефератів.

"Збережений у ній також отой чудовий ляп – «небажання чи нездатність підприємства активно впливати на зовнішнє політико-правове середовище його (її) діяльності» (кого це – її?) на с. 58, присутня й та сама дурниця – «kses - величина окремого критерію за i-ю функціональною складовою», ті самі дані по Росії з помилками, зробленими Шкарлетом ще в статті (див. с. 63 дисертації), те саме посилання [335] на сайт студентських рефератів www.refine.org.ua (тобто якщо не брати до уваги, що в студентському рефераті переписаний російський підручник, виходить, що докторська дисертація ліпиться із студентських рефератів)", – зазначають автори, стверджуючи: сторінки 53-64 дисертації – "це академічний плагіат, до того ж зроблений з недолугими помилками".

Ще одна Шкарлетова стаття, котру він використав у своїй докторській роботі, копіює російську дисертацію Галини Сілкиної "Моделирование динамики инновационных процессов" (Нижній Новгород, 2000 рік).

Цитати часто наводяться безрозбору. "Посилання №4 (книжку за 1981 рік) навіть не будемо й відкривати. Нехай за бажанням пан Шкарлет знайде там те місце, звідки він нібито процитував (а не поцупив у Сілкіної) фразу про далеке майбутнє, і ткне туди пальцем, а ми тоді перевіримо", – сміються автори розвінчувальної статті.

Рисунки Шкарлет відтворив скрупульозно.

Сілкіна фіґурує і в інших "докторських" статтях. В багатьох випадках "доктор" на неї навіть не покликається. "Помилка у Шкарлета: цей бідолаха написав про «радикальність перетворень та стадій життєвого циклу», тоді як в оригіналі було «радикальностью преобразований, а также стадией жизненного цикла». Що це ще за «радикальність стадій життєвого циклу»??? Сміховисько!", – обурюються науковці.

Згідно з висновком авторів розслідування, писака використовував для перекладу онлайн-транслейтор. Але коли брався адаптовувати переклад, виходило ще гірше. "Комп’ютерна програма переклала правильно, а потім «ручне втручання» в текст призвело до явного ляпу", – додають опоненти в.о. міністра.

Висновок дослідників: Шкарлетова робота принаймні на чверть – плагіат. "Основний матеріал дисертації С. Шкарлета викладений на с. 16–377 (усього – 362 сторінки). Академічний плагіат виявлений на с. 53–64, 284–292, 295–304, 307–308, 318–376 (усього – 92 сторінки), що складає 25,4%", – резюмують автори.

Юрій Бойко та Василь Садовий висловили подяку Президенту України Володимиру Зеленському та прем'єр-міністрові Денису Шмигалю за призначення Сергія Шкарлета на посаду в. о. міністра, бо це примусило їх звернути увагу "на цього знаного економіста" і знайти "махровий академічний плагіат".

Автори розвінчувальної статті пропонують установити державну нагороду – орден Шкарлета трьох ступенів, який присуджувати найкращим плагіаторам року. За зразок узяти (сплагіатити) нобелівську медаль, замінивши профіль Альфреда Нобеля профілем Сергія Шкарлета.

Науковці плекають надію, що компетентні органи звернуть увагу на витівки "видатного майстра чужого слова" і позбавлять його наукового ступеня доктора економічних наук та вченого звання "професор" й, відповдіно, відпустять з посади в. о. міністра освіти і науки. Також Шкарлет мав би повернути до бюджету незаслужено виплачені йому надбавки за фіктивні ступінь та звання.