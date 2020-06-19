Наукова спільнота закликає не допустити призначення Шкарлета міністром освіти.

Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій закликав народних депутатів України відхилити кандидатуру Сергія Шкарлета як претендента на посаду міністра освіти та науки. Фахове середовище наголошує на тому, що міністром не може бути «токсична особа» з сумнівною доброчесністю, інакше всі перетворення зазнають провалу, а репутація України зіпсується.

Про це йдеться у заяві комітету, оприлюдненій у п'ятницю.

«Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій закликає Вас зважити на думку наукової спільноти України і не підтримувати призначення С.М.Шкарлета міністром освіти і науки. Не може бути очільником/очільницею МОН особа, наукова репутація якої є токсичною», – йдеться у зверненні.

Представники комітету зазначають, що в біографії претендента є багато темних плям. Зокрема, його звинувачували у плагіаті.

«Оприлюднені матеріали дають підстави обґрунтовано стверджувати, що кандидат у своїй науковій діяльності систематично і масштабно порушував етичні норми, прийняті в науковому середовищі. Відповіді науковій громадськості по суті оприлюднених звинувачень в академічному плагіаті кандидатом надано не було», – підкреслюють автори.

«Ні для кого не секрет, що проблема академічної доброчесності в українській науці і освіті є дуже гострою на всіх рівнях – від студентських робіт до дисертацій докторів наук. Міністр відповідатиме за державну політику в сфері освіти і науки, зокрема і за ту її складову, що стосується боротьби з недоброчесністю, – якщо таку політику проводить особа, що сама обґрунтовано підозрюється в недоброчесності, це перетворюється на посміховисько і індульгенцію для плагіаторів меншого калібру», – ідеться у заяві.

Представники Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій наголошують, що «нехтування вагою прийнятих в науковому середовищі етичних норм» при призначенні міністра сприйматиметься «як відверта зневага до всіх доброчесних наукових і науково-педагогічних працівників, які своєю працею підтримують науковий потенціал та престиж України у світі».

«Розвиток науки України суттєво залежить від рівня довіри міжнародних наукових інституцій та фондів до дій МОН, а міністр є «обличчям» країни при перемовинах з міжнародними партнерами. Токсичність наукової репутації міністра освіти і науки завдасть значної шкоди міжнародній репутації України в цілому», – застерігають автори заяви.

На їхню думку, новим очільником/очільницею МОН має стати людина із бездоганною репутацією, що користуватиметься повагою освітянської і наукової спільноти і матиме налаштованість продовжити розпочаті реформи.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль офіційно вніс до парламенту кандидатуру Сергія Шкарлета, ректора Чернігівського державного технологічного університету із 2010 року, на посаду міністра освіти та науки.

Шкарлет декілька разів змінював політичні партії. В 2010 році завляв про давню симпатію до Партії регіонів. "На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів. Впевнений, разом з президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка займатиметься ділом і досягне значних результатів", – заявляв ректор.

Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій складається з 24-х провідних українських вчених, обраних на конкурсній основі закордонними та вітчизняняними науковцями. Науковий комітет відповідає за підготовку проєктів рішень Національної ради з питань розвитку науки і технологій – консультативно-дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України, – а також виконує роль наглядової ради Національного фонду досліджень України. Крім цього, до функцій Наукового комітету належить наукова експертиза нормативно-правових актів Уряду, що стосуються наукової сфери.