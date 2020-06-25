Уряд пропхав плагіатора Шкарлета на посаду в.о. міністра освіти.

Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Таке рішення уряд прийняв на засіданні в п'ятницю, повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна", призначивши Шкарлета заступником міністра освіти і поклавши на нього функції в.о.

Кандидатуру Сергія Шкарлета до парламенту подав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А у виборі Шкарлета зізнавався сам Президент Зеленський.

Втім, 18 червня парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти. Відтак окремі депутати "Слуги народу" виступили з ініціативою усунути керівника освітнього комітету Сергій Бабака (теж "СН").

Ідея з призначенням Шкарлета викликала обурення в середовищі освітян. Перед будівлею ВР пройшла акція протесту. Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій закликав відхилити його кандидатуру, наголосивши на тому, що міністром не може бути "токсична особа" з сумнівною доброчесністю та не спростованими звинуваченнями в плагіаті.

"Міністр відповідатиме за державну політику в сфері освіти і науки, зокрема і за ту її складову, що стосується боротьби з недоброчесністю, – якщо таку політику проводить особа, що сама обґрунтовано підозрюється в недоброчесності, це перетворюється на посміховисько і індульгенцію для плагіаторів меншого калібру", – ішлося в заяві.

Сергій Шкарлет – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України.

Свого часу Шкарлет балотувався до Чернігівської облради від Партії регіонів.

У 2010 році він хвалився, що підтримував ПР іще з часів Помаранчевої революції. "На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів. Впевнений, разом з президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка займатиметься ділом і досягне значних результатів", – казав міністр у жовтні 2010-го.

Згодом балотувався до Чернігівської облради вже від Блоку Петра Порошенка.

На сайті університету збереглося фото за 2013 рік, на якому тодішній міністр освіти і науки Дмитро Табачник вручає Шкарлету нагрудний знак та посвідчення "заслужений діяч науки і техніки України".