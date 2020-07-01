Науковці вимагають у СБУ припинити переслідування вчених, котрі виступили проти Шкарлета.

Наукова та освітянська спільнота висловила обурення через переслідування науковця Антона Сененка, до котрого після акції протесту проти кандидата на посаду міністра освіти та науки Сергія Шкарлета приходив "куратор" зі Служби безпеки України. Вчені вимагають від української влади припинити тиск на фахову спільноту й ґарантувати свободу висловлювань.

Про це йдеться у зверненні, адресованому Президентові, прем'єр-міністрові та голові Служби безпеки України. Заяву підписали півсотня науковців, серед котрих – Ярослав Грицак, Ярослав Яцків, Сергія Комісаренко та інші (повний перелік – укінці замітки).

"Ми, представники наукової і освітянської спільноти України, які, запевняємо Вас, працюють виключно на благо держави та її авторитету в світі, глибоко стурбовані і обурені випадком, що стався 25 червня поточного року, коли до нашого колеги, талановитого молодого вченого, представника всесвітньовідомої вітчизняної школи з фізичної електроніки, старшого наукового співробітника Інституту фізики НАН України, кандидата фізико-математичних наук Антона Сененка у розпал робочого дня з’явився співробітник СБУ (його прізвище нам невідомо, але А.І. Сененку він представився) і вчинив йому допит, поставивши купу незрозумілих, а також провокативних питань, на нашу думку, перевищивши свої повноваження", – зазначають автори заяви.

Учасники звернення нагадують, що приводом для візиту стала акція проти призначення міністром "особи, яку доказово визначено як плагіатора, порушника норм академічної доброчесності, що у науковому світі визнається тяжким злочином і тягне за собою, щонайменше, морально-етичну, а також іншу відповідальність, у тому числі і згідно зі законами України".

"За цих обставин призначення С.М. Шкарлета, здійснене всупереч рішенню профільного комітету Верховної Ради України на високу посаду у Міністерстві освіти і науки України викликало хвилю обурення у наукових та освітніх колах, і молоді люди відкрито, у передбачений Конституцією України спосіб, висловили свою громадянську позицію, за що, навпаки, їм треба дякувати і ставити їхній вчинок прикладом для інших. Можна було б сподіватися, що СБУ зі свого боку вживатиме заходів щодо попередження сумнівного рішення з призначення на посаду заступника та одночасно в.о. міністра освіти і науки України – важливого, стратегічного підрозділу уряду – порушника правил академічної доброчесності. Натомість, ми є свідками, що представники служби, прямо порушуючи гарантоване конституційне право громадян на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, демонструють готовність стати на захист вкрай неприйнятних рішень урядовців у спосіб, який нагадав часи, коли звичною була практика переслідування за відкрите і чесне висловлювання своєї громадської позиції", – обурюються науковці.

Вчені також невдоволені тим, що публічну підтримку Шкарлету висловив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Згадане вище призначення, яке, як це не дивно, без сорому перед тисячами сумлінних науковців і викладачів, виправдав сам прем’єр-міністр, неможливо не тільки прийняти, а треба категорично засудити – бо мова йде про виховання майбутніх поколінь України, розвиток наукового забезпечення її економіки і культури. Пан же Д.А. Шмигаль, всупереч нормальному розумінню, вважає, що запропонована ним кандидатура і виявлені її «чесноти» є підходящими для посади міністра освіти", – йдеться у зверненні.

Автори заяви вимагають недопустити Шкарлета до керівництва міністерством, а також закликають з’ясувати підстави дій СБУ.

26 червня, невдовзі після акції протесту проти Сергія Шкарлета, Антон Сененко повідомив на своїй сторінці у Facebook: до нього як організатора акції приходив співробітник із СБУ. "Ну що, друзі, сьогодні до мене в інститут приходив куратор з СБУ. Поспілкуватися про акцію протесту, що відбулася минулого четверга, проти вчора призначеного міністра”, – написав Сененко.

Науковець додав, що куратор від СБУ виявився дуже доброзичливим, "якими вони зазвичай і бувають”. Співробітника спецслужби цікавило, хто організатор акції, чи не сплачувалися учасникам кошти, хто ще був на акції з інституту. “Було й дуже дивне питання – для мене основним є наука чи… оце усе …(не знаю, що малось на увазі). Відповів, що звісно наука, а науку можна творити лише в умовах”, – додав Сененко.

Звернення до Володимира Зеленського, Дениса Шмигаля та Івана Баканова підписали:

академік НАН України,

академік-секретар Відділення

фізики і астрономії НАН України В.М. Локтєв

член-кореспондент НАН України,

голова Ідентифікаційного

комітету України з питань науки С.М.Рябченко

академік НАН України,

директор ГАО НАН України Я.С. Яцків

доктор фіз.-мат. наук, професор,

голова Наукового комітету

Національної ради України з питань

розвитку науки і технологій О.К. Колежук

член-кореспондент НАН України,

завідувач відділу ІФ НАН України А.М. Негрійко

академік НАН України,

академік-секретар Відділення біохімії, фізіології

і молекулярної біології НАН України

C.В. Комісаренко

член-кореспондент НАМН України,

член Наукового комітету

Національної ради України

з питань розвитку науки і технологій С.Б. Арбузова

академік НАН України,

завідувач відділу ННЦ «ХФТІ» НАН України О.С. Бакай

член-кореспондент НАН України,

завідувач відділу ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України,

член Ідентифікаційного комітету України з питань науки В.П. Гусинін

доктор фіз.-мат. наук, професор,

завідувач кафедри КНУ імені Тараса Шевченка,

заступник Голови НФД України С.Й. Вільчинський

доктор біологічних наук,,

старший дослідник ІБК НАН України,

секретар Наукового комітету

Національної ради України з питань

розвитку науки і технологій О. B. Стасик

академік НАН України,

завідувач відділу ФТІНТ

ім. Б.І. Вєркіна НАН України М.Ф. Харченко

доктор фіз.-мат. наук,

провідний науковий співробітник

ІФ НАН України І.І. Ясковець

член-кореспондент НАН України,

провідний науковий співробітник

ІГН НАН України, член Наукового комітету

Національної ради з питань

розвитку науки і технологій О.Б. Климчук

докторка біологічних наук, завідувачка відділу

ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України, член Наукового

комітету Національної ради України

з питань розвитку науки і технологій Н.В. Войтенко

академік НАН України,

завідувач відділу ННЦ «ХФТІ» НАН України,

член Наукового комітету Наукової ради

ради України з питань розвитку науки і технологій

Ю.В. Слюсаренко

академік НАН України,

директор ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України П.М. Мележик

член-кореспондент НАН України,

зав. лабораторії ІЗНХ НАН України,

член Наукового комітету Національної ради України

з питань розвитку науки і технологій О.М. Файнлейб

академік НАН України,

завідувач відділу ІХВС ім. В.І. Вернадського НАН України,

член Наукового комітету

Національної ради України

з питань розвитку науки і технологій А.Г. Білоус

докторка історичних наук,

старша наукова співробітниця ІН НАН України О.Р. Кісь

член-кореспондент НАН України,

завідувач відділу ІСПЕ НАН України В.О. Зажигалов

кандидат фіз.-мат. наук,

старший дослідник ІФ НАН України В.І. Пентегов

кандидат біологічних наук,

доцент ЗНУ В.Л. Сарабєєв

доктор фіз.-мат. наук, професор

КНУ імені Тараса Шевченка Т.А. Мельник

доктор фіз.-мат. наук, професор,

член Наукового комітету Національної

ради з питань розвитку науки і технологій Р.М. Черніга

доктор фіз.-мат. наук, професор,

завідувач кафедри КНУ імені Тараса Шевченка

В.Ю. Решетняк

доктор фіз.-мат. наук, професор,

завідувач відділу ІБХ

ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України М.І. Лебовка

кандидат біологічних наук,

науковий співробітник ІКБГІ НАН України К.В. Листван

кандидат хімічних наук,

доцент ЖДУ ім. Івана Франка В.В. Листван

кандидат біологічних наук,

старший науковий співробітник

Державного природничого музею НАН України

Р.Й. Годунько

доктор фіз.-мат. наук, професор,

завідувач відділу ФТІНТ

ім. Б.І. Вєркіна НАН України, член Наукової ради НФД

України з питань науки і технологій Ю.Г. Найдюк

доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Я. Грицак

старший викладач Українського католицького університету О. Джеджора

доктор юридичних наук, професор, НЮУ імені Ярослава Мудрого О.Ю. Шостко

доктор технічних наук, доцент

ЧНУ ім. Богдана Хмельницького А.Г. Виноградов

доктор фіз.-мат. наук,

провідний науковий співробітник

ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України

А.О. Семенов

доктор хімічних наук,

провідний науковий співробітник

КНУ імені Тараса Шевченка К.В. Домасевич

доктор політичних наук, головний науковий співробітник ІПіЕНД НАН України В.М. Кулик

доктор фіз.-мат. наук, доцент КНУ імені Тараса Шевченка Я.В. Лавренюк

член-кореспондент НАН України,

перший заступнк директора НТК «Інститут» монокристалів В.А. Чебанов