76-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:37 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 26 тис. осіб,
танків – 1170 од.,
бойових броньованих машин – 2808 од.,
артилерійських систем – 519 од.,
РСЗВ – 185 од.,
засобів ППО – 87 од.,
літаків – 199 од.,
гелікоптерів – 158 од.,
автомобільної техніки – 1980 од.,
кораблів /катерів – 12 од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 од.,
спеціальної техніки – 41 од.,
крилатих ракет – 94 од.
Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Авдіївському напрямку
Дані уточнюються.
Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 350 ворогів, танків ‒ 25 од., бойових броньованих машин – 44 од., артилерійських систем – 6 од., автомобільної техніки – 10 од., БПЛА – 3 од.
За час війни знищено задіяної при вторгненні техніки:
97% танків (з них 7,8% за минулий тиждень),
97% бойових броньованих машин (з них 6,8% за минулий тиждень),
32% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),
60% літаків (з них 1,5% за минулий тиждень),
66% гелікоптерів (з них 1,3% за минулий тиждень).
09:18 Нині Палата представників США розгляне виділення Україні допомоги у розмірі 40 млрд доларів, що на 6,8 млрд більше президентського проєкту пакету військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні – по 3,4 млрд додатково на військову та гуманітарну допомогу.
З прийняттям пакету була виникла затримка, бо деякі конгресмени хотіли ув'язати його з асигнуваннями на подолання наслідків пандемії. Тепер погоджено розділити ці питання, і голосування у Палаті представників з допомоги Україні може відбутися невідкладно. Сенат також готовий затвердити пакет дуже швидко.
09:07 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що на переговорах з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном сторонам вдалосяя досягнути певного пргресу щодо нафтового ембарго проти Росії, "але ще потрібна подальша робота".
08:55 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times заявив, що "картина перемоги" у війні змістилася до звільнення українських територій від російської окупації: "У перші місяці війни перемога для нас виглядала як відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і оплата завданих збитків. Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що матиме вирішальне значення для наступної динаміки війни, звичайно, перемогою для нас у цій війні буде визволення інших наших територій.
Якщо Київ отримає ще більшу військову підтримку, ми зможемо відкинути їх назад із Херсонської області, розгромити Чорноморський флот та розблокувати коридор".
Однак, не виключено, що доведеться вести переговори про врегулювання, і Київ хотів би підійти до цього моменту "з найсильнішими картами".
08:45 Зведення від Генштабу ЗСУ на нинішній ранок:
Противник проводить наступальні дії на сході нашої держави з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.
Основні зусилля авіаційного угруповання противник зосереджує на підтримці дій підрозділів у східній операційній зоні: на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу “Азовсталь”.
Триває застосування артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення.
Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури на всій території України.
Не виключається ймовірність проведення диверсій на обʼєктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому підрозділів Збройних Сил України.
На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусії виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.
На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив обстріли із застосуванням реактивних систем залпового вогню району прикордонних населених пунктів Велика Писарівка, Білопілля, Краснопілля та Юнаківка Сумської області.
Очікується продовження проведення демонстраційних дій противником вздовж ділянки державного кордону України з метою сковування дій підрозділів Збройних Сил України та недопущення їх перегрупування на інші напрямки.
На Слобожанському напрямку ворог підтримує у повній готовності до застосування визначені сили та засоби протиповітряної оборони на території Бєлгородської області. Продовжує зосереджувати зусилля на обороні зайнятих рубежів з метою недопущення просування підрозділів наших військ у напрямку державного кордону України. Проводить повітряну розвідку.
На Ізюмському напрямку противник здійснював поповнення боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.
Противник продовжує підготовку до наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.
Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Камʼянка Ясинуватського району Донецької області.
В Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу “Азовсталь”. Тривають бойові дії.
На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ. Веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення.
Корабельні угруповання ворога продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, нанесення ракетних ударів по важливим об’єктам цивільної та військової інфраструктури нашої держави, підтримки підрозділів на приморському напрямку та блокування цивільного судноплавства.
За попередню добу на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України успішно відбито пʼятнадцять атак ворога, знищено один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобіля ворога.
10.05.2022