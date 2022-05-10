76-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:37 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 26 тис. осіб, танків – 1170 од., бойових броньованих машин – 2808 од., артилерійських систем – 519 од., РСЗВ – 185 од., засобів ППО – 87 од., літаків – 199 од., гелікоптерів – 158 од., автомобільної техніки – 1980 од., кораблів /катерів – 12 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 од., спеціальної техніки – 41 од., крилатих ракет – 94 од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Авдіївському напрямку Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 350 ворогів, танків ‒ 25 од., бойових броньованих машин – 44 од., артилерійських систем – 6 од., автомобільної техніки – 10 од., БПЛА – 3 од.

За час війни знищено задіяної при вторгненні техніки:

97% танків (з них 7,8% за минулий тиждень),

97% бойових броньованих машин (з них 6,8% за минулий тиждень),

32% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

60% літаків (з них 1,5% за минулий тиждень),

66% гелікоптерів (з них 1,3% за минулий тиждень).

09:18 Нині Палата представників США розгляне виділення Україні допомоги у розмірі 40 млрд доларів, що на 6,8 млрд більше президентського проєкту пакету військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні – по 3,4 млрд додатково на військову та гуманітарну допомогу.

З прийняттям пакету була виникла затримка, бо деякі конгресмени хотіли ув'язати його з асигнуваннями на подолання наслідків пандемії. Тепер погоджено розділити ці питання, і голосування у Палаті представників з допомоги Україні може відбутися невідкладно. Сенат також готовий затвердити пакет дуже швидко.

09:07 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що на переговорах з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном сторонам вдалосяя досягнути певного пргресу щодо нафтового ембарго проти Росії, "але ще потрібна подальша робота".

08:55 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times заявив, що "картина перемоги" у війні змістилася до звільнення українських територій від російської окупації: "У перші місяці війни перемога для нас виглядала як відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і оплата завданих збитків. Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що матиме вирішальне значення для наступної динаміки війни, звичайно, перемогою для нас у цій війні буде визволення інших наших територій.

Якщо Київ отримає ще більшу військову підтримку, ми зможемо відкинути їх назад із Херсонської області, розгромити Чорноморський флот та розблокувати коридор".

Однак, не виключено, що доведеться вести переговори про врегулювання, і Київ хотів би підійти до цього моменту "з найсильнішими картами".

08:45 Зведення від Генштабу ЗСУ на нинішній ранок: