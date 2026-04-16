1513-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

347,3% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

140,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1296,7% артилерійських систем (з них 10,1% за минулий тиждень),

154,8% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

96,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:20 Російські війська вночі атакували об’єкти портової інфраструктури Великої Одеси, внаслідок чого зафіксовано численні влучання засобів ураження по виробничих та адміністративних об’єктах, повідомили в Адміністрації морських портів України.

09:15 Внаслідок нічної атаки на Одесу загинуло вісім людей, ще 16 людей поранені, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджено об'єкти портової, критичної та житлової інфраструктури, зокрема у щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновано фасадні стіни та скління, також зазнали ушкоджень гуртожиток і прилеглі будівлі.

09:10 Внаслідок комбінованої атаки РФ на Київ загинули четверо людей, постраждало щонайменше 54 людини, серед них троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців, повідомили в Київській міській прокуратурі.

09:05 Російські війська атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та ракетами, внаслідок чого загинули троє людей, ще 34 поранені, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

08:55 За добу (з 07:00 15 квітня по 07:00 16 квітня) росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників.

Всього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 703 повітряних цілей:

- 19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

- 20 крилатих ракет Х-101;

- 5 крилатих ракет Іскандер-К;

- 659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 667 ворожих цілей:

- 19 крилатих ракет Х-101 (95%);

- 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (42%);

- 4 крилаті ракети Іскандер-К (80%);

- 636 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів (97%).

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1392 із 1498 запущених по Україні БпЛА (разом – 93%).

08:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:40 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 24 ракети, здійснив 76 авіаційних ударів, скинув 225 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 9140 дронів-камікадзе та здійснив 3456 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 59 — із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Підгаврилівка Дніпропетровської області; Гуляйпільське, Воздвижівка, Чарівне, Копані, Оріхів Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили та техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіабомб, здійснив 116 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, три з яких реактивними системами залпового вогню. Зафіксовано одну штурмову дію противника. На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори. На Куп’янському напрямку агресор два рази атакував у бік Новоплатонівки. На Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у напрямку населених пунктів Шийківка, Новосергіївка, Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районі Закітного та у бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку загарбники чотири рази атакували в районах населених пунктів Міньківка, Никифорівка та у бік Тихонівки, Федорівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка та у бік Іллінівки, Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Муравка, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Нове Шахове, Шевченко, Білицьке, Іванівка. На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Тернове, Калинівське, Злагода. На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Прилук та у бік населених пунктів Добропілля, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Староукраїнка, Гірке, Цвіткове. На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив. На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять марних штурмових дій в напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують чинити ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1100 осіб. Також наші воїни знешкодили два танки, одну бойову броньовану машину, 43 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 20 крилатих ракет, 1357 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 208 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вночі з 14 на 15 квітня російські війська здійснили серію масштабних ракетних ударів та атак безпілотниками по території України.

• Західні союзники України продовжують надавати військову допомогу для підтримки України.

• Українські війська продовжили кампанію ударів по об’єктах оборонної промисловості Росії з великої відстані.