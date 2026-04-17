1514-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 172 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 120 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (86%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1426 із 1542 запущених по Україні БпЛА (разом – 93%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

347,4% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

140,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1300,4% артилерійських систем (з них 11,7% за минулий тиждень),

154,8% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

96,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі російські війська завдали ударів по критичних об'єктах Чернігова, виникли пожежі, пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі, близько шести тисяч абонентів міста лишилися без електроенергії, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

09:45 Російські війська в ніч на п'ятницю атакували портову інфраструктуру Одеської області, внаслідок чого в Ізмаїлі зафіксовано влучання безпілотників по території порту, повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. В результаті атаки пошкоджено адміністративні та виробничі будівлі, а також об'єкти залізничної інфраструктури.

09:40 Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали дев'ять людей, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:35 Російські війська в ніч на п'ятницю атакували дронами Одеську область, пошкоджено об'єкти інфраструктури та сталися пожежі на території Дунайського біосферного заповідника, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

09:30 Російські війська здійснили масовану атаку дронами на Миколаївську область, є локальні знеструмлення через удари по енергетичній інфраструктурі та пошкоджено приватний будинок, повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

09:25 Російські війська у ніч на п'ятницю атакували Дніпро, внаслідок чого пошкоджене транспортне підприємство, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

09:20 Три людини загинули та ще 13 поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Впродовж доби було 726 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області: 15 авіаударів, 454 БпЛА різної модифікації (переважно FPV), 4 обстріли із РСЗВ, 253 артудари.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби відбулося 132 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник здійснив два ракетні удари, використавши 24 ракети, завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9701 дрон-камікадзе та здійснив 3771 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, 142 з них – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Підгаврилівка, Великомихайлівка, Покровське, Орестопіль, Просяна Дніпропетровської області; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівська, Гуляйпільське, Копані, Василівське, Таврійське, Кам’янка та Рівне. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління, п’ять артилерійських систем та засіб протиповітряної оборони противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник чотири рази атакував позиції наших оборонців, здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Симинівка, Ветеринарне та Стариця. На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, ворог чотири рази атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Подоли та Курилівка. На Лиманському напрямку противник один раз намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населеного пункту Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед у районі Ямполя. На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Міньківка та Никифорівка. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 25 атак поблизу Іллінівки, Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Софіївки та Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Муравка, Удачне, Новоолександрівка, Покровськ, Молодецьке, Котлине. На Олександрівському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Калинівське, Березове та Новоолександрівка. На Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак окупантів у районах населених пунктів Залізничне, Гуляйполе, Староукраїнка, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Зарічне та Цвіткове. На Оріхівському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні наступальні дії у бік Антонівського мосту та о. Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1000 осіб. Також наші воїни знешкодили чотири танки, дев’ять бойових броньованих машин, 114 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 2410 безпілотних літальних апаратів, 12 ракет, 253 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Протягом дня 15 квітня та вночі на 16 квітня російські війська здійснили шосту за масштабами серію ударів безпілотниками та ракетами, задіявши понад 700 ударних засобів, в результаті чого загинуло щонайменше 17 і було поранено щонайменше 100 цивільних осіб.

• Російські війська також завдали подвійного удару по рятувальниках, які реагували на російські удари в місті Києві.

• Російські війська застосували нову тактику ударів, яка дозволяє Росії загрожувати більшій кількості територій України протягом тривалішого часу та непропорційно впливати на цивільні райони – ця тактика вперше була застосована під час найбільшої серії російських ударів за весь час війни, що відбулася 23–24 березня.

• Російське військове командування, ймовірно, залучає сили зі стратегічних резервів Росії, щоб компенсувати постійну нездатність російських військ досягти нереалістичних оперативних цілей та дотриматися термінів.

• Високопоставлені російські чиновники, як повідомляється, продовжують репресувати провійськових діячів інформаційного простору, яких Кремль не може цензурувати або залучити на свою сторону, в рамках ширших зусиль з консолідації інформаційного простору під контролем Кремля.