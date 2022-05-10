Чехія увійшла до Ради з прав людини ООН.

У цьому органі вона заступила Росію, вигнану звідти після вторгнення в Україну.

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський

У вівторок, 10 травня, Генеральна асамблея ООН обрала Чехію до Ради з прав людини (РПЛ). Про це повідомила газета České noviny. За Чехію проголосувало 157 країн, 23 країни утрималися. Нові повноваження Чехії розпочинаються негайно.

У цьому органі чехи заступлять росіян, яких минулого місяця відсторонили від роботи Ради через вторгнення в Україну. Після цього Москва ухвалила рішення про дострокове припинення членства в РПЛ ООН.

До складу Ради входять 47 країн. На момент усунення в Росії залишався ще рік до закінчення трирічної каденції членства у Раді. Тож тепер Чехія завершуватиме цей термін. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала (Petr Fiala) привітав можливість того, що Чехія зможе відстоювати права людини й на міжнародній арені.

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський (Jan Lipavský) подякував країнам-членам ООН за довіру. Він вважає символічним те, що Чехія заступить в Раді саме Росію, яка нині «скоює жахливі злочини» в сусідній країні. «Це чудова можливість для Чехії продовжити довгострокову політику захисту та підтримки прав людини, що є пріоритетом нинішньої влади та дипломатії», – зазначив Ліпавський.

Чеський міністр повідомив журналістам у Празі, що Чехія як повноправний член Ради у четвер, 11 травня, візьме участь у засіданні щодо порушень прав людини, пов’язаних з аґресією Росії проти України. Це засідання ініціював Київ, який попросив дати оцінку ситуації в Україні, включно з повідомленнями про масові жертви в Маріуполі. Ліпавський очікує, що Рада ООН ухвалить резолюцію, яка розширить повноваження щодо розслідування злочинів в Україні.

Нагадаємо, що РПЛ не може ухвалювати юридично зобов'язуючих рішень. Однак її ухвали мають політичне значення і вона може санкціонувати проведення розслідувань.