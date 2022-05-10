Сейм Литви визнав Росію терористичною державою.

У відповідній резолюції зазначається, що кремлівський режим прагне знищити українську націю, тому такі дії мають бути визнані геноцидом.

 

 

У вівторок, 10 травня, Сейм Литви проголосував за визнання Росії терористичною державою. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. «Кремлівський режим прагне знищити українську націю, тому такі дії мають бути визнані геноцидом, а Росія – державою, яка підтримує та здійснює тероризм», – зазначається у відповідній резолюції литовського парламенту. Сейм одностайно проголосував за резолюцію, відавши за неї 128 голосів.

 

Зазначений документ був ухвалений після звернення до Сейму заступниці Голови Верховної Ради України Олени Кондратюк, яка перебуває з візитом у Вільнюсі. «Дуже символічно, що ми розглядаємо цю резолюцію під час візиту до Литви віцеспікерки Ради... Резолюція визріла давно, але, як стверджує прислів’я, треба дев’ять разів відміряти, а на десятий відрізати», – сказав під час презентації документа віцеспікер Сейму Пауліус Саударґас (Paulius Saudargas).

 

«Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил Російської Федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу», – йдеться у резолюції.

 

У документі Сейм теж констатував, що російські збройні сили та найманці скоїли масові воєнні злочини на території України, особливо у містах Бучі, Ірпені, Маріуполі, Бородянці та Гостомелі. Депутати закидають росіянам, що ті поставили собі за мету «цілковите чи часткове знищення української нації, її духу шляхом убивства її членів цілими родинами, у тому числі дітей, викрадення їх, тортур, зґвалтувань, у тому числі й неповнолітніх, знущань над тілами вбитих та закатованих».

 

У резолюції наголошується, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності та що міжнародна спільнота має створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування й оцінки аґресії Росії проти суверенної України. Сейм Литви закликає до того, щоб цей трибунал мав повноваження видавати міжнародні ордери на арешт і щоб імунітетом не обмежувалася недоторканність держави або глав держав та урядів та інших державних посадових осіб.

 

«Російська Федерація, збройні сили якої свідомо і систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, яка підтримує та скоює тероризм», – йдеться в резолюції.

10.05.2022

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