Байден висловив стурбованість тим, що в Путіна немає виходу з війни проти України.

Американський президент заявив, що шеф Кремля став заручником спровокованої ним же аґресії.

Президент США Джо Байден заявив – він стурбований тим, що у російського президента Володимира Путіна немає виходу з війни проти України. Ці слова американського президента пролунали під час його виступу на політичному зборі коштів у передмісті Вашінґтона у понеділок, дев’ятого травня. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Путін – дуже обачна людина, і проблема, яка тепер мене хвилює, полягає в тому, що у російського лідера зараз немає виходу (з цього становища, – ред.). І я намагаюся зрозуміти, що ми з цим робитимемо», – заявив Байден. Він додав, що спробує ухвалити адекватне рішення в ситуації, що склалася.

За словами глави Білого дому, Путін помилково припускав, що вторгнення в Україну призведе до розколу НАТО та Європейської Унії. «Натомість США та багато європейських держав згуртувалися й прийшли на допомогу Україні», – констатував американський лідер.

Нагадаємо, що цього ж дня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, покликаний спростити процедуру постачання озброєнь в Україну. Під час церемонії підписання він заявив, що Сполучені Штати підтримують «боротьбу українців за захист своєї країни та своєї демократії від жорстокої війни Путіна». Говорячи про багатомільярдну допомогу Україні з боку США, Байден заявив, що «поступка аґресії обійдеться ще дорожче».