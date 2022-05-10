Для Росії суть питання в 100-доларових купюрах

Маркос Куналакіс

Багатьох росіян західні санкції не зачепили, але все ж є одна річ, якою казначейство США може здійснити реальний політичний тиск на Путіна:  негайно припинити обіг і перестати приймати 100-доларові банкноти в Росії.

 

 

Як прості, так і заможні росіяни замість того, щоб відкладати гроші в пенсійний фонд, захищають свої заощадження, конвертуючи рублі в долари і зберігаючи їх вдома. Волатильність російського рубля та надійність і стабільність долара США зробили американську валюту улюбленим механізмом заощаджень. Протягом багатьох років улюбленою купюрою росіян є 100 доларів. Станом на 2019 рік у Росії було понад 300 тон 100-доларових банкнот, багато з яких були приховані в важких матрацах чи в власноруч зшиті поясах на гроші. Це $31,5 мільярда.

 

Всяка веремія зі 100-доларовою купюрою викликає в Росії паніку. Мільйони росіян стривожилися, коли в 1996 році Вашингтон змінив дизайн 100-доларової банкноти, щоб її було не так легко підробити. Росіяни, які звикли до різких валютних реформ, схвилювалися, що їхні заощаджені долари раптом втратять вартість, і мало хто хотів при розрахунках отримувати долари старого дизайну. У ті часи росіяни тримали валюту в основному в доларах, і 80% цих купюр були 100-доларовими. Хоча Міністерство фінансів США офіційно не відкликало наявні 100-доларові банкноти, багато російських комерційних банкірів попереджали, що ймовірно вони не прийматимуть стару версію купюр або вимагатимуть при цьому комісію.

 

Отож, в той час як санкції – почасти тому, що вони мало впливають на добробут більшості росіян – неспроможні відрадити Путіна від його військових цілей, реальну внутрішню реакцію проти війни в Україні може викликати швидке скасування доларових соток. У нинішніх російських банківських умовах дуже нелегко буде конвертувати ці виведені з обігу купюри в іншу валюту. Заощадження росіян перетворяться на папір.

 

От тоді би вже неможливо було приховати наслідки війни Путіна від бази його підтримки. Президент Байден повинен сказати, що 100-доларову купюру виведено з обігу через війну російського лідера в Україні та насильство, яке він приніс мирному населенню. Путін може все приховувати і викручуватися скільки завгодно, але росіяни все одно будуть знати, що його дії призвели до того, що їхні заощадження знищені.

 

Незлою ідеєю може бути взагалі припинити обіг доларових соток у всьому світі. Майже 80% банкнот у 100 доларів США перебувають за кордоном, і значна їхня частина йде на підживлення поганих персонажів. Легко транспортована готівка, як доводив колишній міністр фінансів Ларрі Саммерс, є ключем до глобальної корупції та злочинності. Саме крупні купюри західних валют, зокрема і 100-доларові, здебільшого використовують у своїй торгівлі терористи та наркоторговці. Власне тому купюри в 500 євро, які досі в обігу, отримали назву «бен Ладен». Відмова від валюти великого номіналу – так, як в 1969 році США припинили випуск банкнот на 500, 1000 і 5000 доларів – зашкодить також й іншим автократичним режимам, таких як Північна Корея, позбавивши їх легкого способу відмивання незаконно нажитих доходів.

 

В США дослідження показують, що скасування 100-доларової купюри могло би помогти зменшити уникнення сплати податків та комерційне злодійство і крадіжки персоналом.

 

Навіть відкриття політичної дискусії про ліквідації 100-доларової банкноти збурить ситуацію від Росії до Ірану та Венесуели. Одне це може погіршити політичний статус-кво Путіна сильніше, ніж багато санкцій.

 

Варто спробувати будь-який ненасильницький захід, який може знеохотити Путіна від його імперіалістичних цілей і врятувати життя в Україні. Позбавімося ж 100-доларової купюри.

 

Маркос Куналакіс є колишнім московським кореспондентом радіо NBC; нині – запрошений співробітник Інституту Гувера; автор книги «Свобода не безкоштовна: ціна світового порядку».

 

Markos Kounalakis

For Russia, It’s All About the Benjamins

The Wall Street Journal, 10.05.2022

10.05.2022

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