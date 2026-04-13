1510-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1060 російських атак (позаминулого тижня – 1140), при цьому знищено 7630 російських військових (позаминулого – 7950): у середньому 7,2 за атаку (позаминулого – 6,8).

11:55 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1603 кореговані авіаційні бомби, що дещо менше, ніж попереднього тижня (було 1734), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

11:15 Європа офіційно розпочала кампанію закачування газу до підземних сховищ, відновлюючи запаси після масованої витрати газу за найхолоднішу зиму поточного десятиріччя. В опалювальний сезон 2025-2026 років Європа вступила з недостатньо відновленими запасами після попередньої досить прохолодної зими. За нормативу в 90% вдалося досягти лише 82,6%. Увесь холодний сезон витрата запасів була дуже інтенсивною, і лише раннє тепло в березні вберегло від нових антирекордів за рівнем запасів.

Мінімального значення за сезон відбору (27,66%) запаси газу в ПСГ ЄС сягнули за підсумками газової доби 31 березня, після чого розпочалося збільшення запасів. Середній рівень запасів у підземних сховищах газу (ПСГ) Європи підвищився до 29,34% за підсумками газової доби 11 квітня, свідчать дані асоціації європейських операторів газової інфраструктури Gas Infrastructure Europe. Це на 13% нижче, ніж у середньому за останні п’ять років.

10:45 Протягом ночі (з 00:10) противник атакував 98 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 65 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (89%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 655 із 791 запущених по Україні БпЛА (разом – 83%).

10:35 Кількість перетинів кордону України на в'їзд за останні два тижні перед Великоднем сумарно перевищила кількість перетинів на виїзд на 128 тис., тоді як попередні сім тижнів потік на виїзд був більшим та сумарно перевищив потік на в'їзд на 82 тис., свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

347,1% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

140,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1292,5% артилерійських систем (з них 11,5% за минулий тиждень),

153,9% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

96,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали двоє людей, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:35 Російські війська за добу здійснили більше 400 обстрілів по 28 населеним пунктам Запорізької області, одна людина постраждала, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:25 Російські війська знову атакували дронами Кіровоградську область, виникла пожежа на одному з об'єктів, повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

08:45 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 107 бойових зіткнень. Вчора противник задіяв 7702 дрони-камікадзе та здійснив 1202 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 20 - із реактивних систем залпового вогню. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог здійснив 20 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Зафіксовано одну штурмову дію противника. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького, Вовчанська, Лиману та Цегельного. На Куп’янському напрямку агресор тричі атакував у районах Петропавлівки, Подолів та в бік Загризового. На Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Лиману. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Калеників та Різниківки. На Краматорському напрямку загарбники один раз атакували в бік Маркового. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Новопавлівка, Кучерів Яр та Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Затишок, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував п’ять разів у районах населених пунктів Олександроград та у бік Зеленого Гаю, Січневого, Калинівського, Вербового. На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у районах Залізничного, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки та Мирного. На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив. На Придніпровському напрямку спроби противника покращити свої позиції не фіксувалися. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом, за час оголошеного режиму припинення вогню ракетних, авіаційних ударів, ударів дронами-камікадзе (типу “Шахед/Гербера”) не відзначалось, але поряд з тим противник здійснив 1 567 артилерійських обстрілів позицій наших військ; провів 119 штурмових дій; завдав 9 035 ударів дронами-камікадзе (з них: типу “Італмас”, “Ланцет”, “Молнія” – 2 205; fpv-дронами – 6 830). Всього з початку оголошення режиму припинення вогню зафіксовано 10 721 порушення з боку противника. Українські захисники продовжують чинити ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 960 осіб. Також наші воїни знешкодили два танки, дві бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 1528 безпілотних літальних апаратів, 185 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як українські, так і російські джерела звинуватили одне одного в незначних порушеннях одностороннього короткострокового перемир’я, оголошеного Кремлем на весь театр військових дій під час православних великодніх свят 11 та 12 квітня.

• Російські війська вчинили військовий злочин у Харківській області, як повідомляється, під час великоднього перемир’я 11 квітня.

• Російські війська не здійснювали жодних ударів безпілотниками чи ракетами великої дальності по Україні в ніч з 11 на 12 квітня.