1512-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, задіяв 6672 дрони-камікадзе та здійснив 2917 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 48 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених Іванівка, Катеринівка Дніпропетровської області; Новоукраїнка, Широке, Новоселівка, Рівне, Долинка, Омельник, Новоіванівка, Комишуваха, Шевченківське, Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА та одну реактивну систему залпового вогню.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог здійснив 70 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, дев’ять з яких - із реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано шість штурмових дій противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Лиман.

На Куп’янському напрямку агресор десять разів атакував у напрямку Курилівки, Куп’янська-Вузлового, Нової Кругляківки, Загризового, Богуславки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у напрямку населених пунктів Новосергіївка, Лиман, Дробишеве та Діброва.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у бік населених пунктів Закітне, Озерне та Різниківка.

На Краматорському напрямку загарбники чотири рази атакували в районах населених пунктів Часів Яр, Федорівка Друга, Бондарне, Маркове.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Бересток, Клебан-Бик, Русин Яр, Іванопілля, Іллінівка, Яблунівка, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Білицьке, Шевченко, Гришине, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Дорожнього й Сергіївки.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував 11 разів у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Вербове, Новогригорівка, Калинівське, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у районах Мирного, Гуляйполя та у бік Гіркого, Добропілля, Залізничного.

На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог проводив чотири марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують чинити ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також наші воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, 1388 безпілотних літальних апаратів, 253 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.