Майже весна

Орбан заробить свої півтора рядка в майбутніх підручниках з політології. Трампу присвятять кілька розділів в дослідженнях психіатрів. Огляд подій тижня в Україні.

«Перемир’я» тижня

Президент РФ оголосив тимчасове «перемир’я» на період Великодня — з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня. Зеленський відповів: «Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню, і ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру – з нашої сторони відповідна пропозиція є», і не став нагадувати, що пропозицію про припинення вогню він оголосив ще два тижні тому.

Переконувати когось, що окупанти брешуть, в Генштабі ЗСУ не стали (то дурного робота) і просто повідомили, що після 16.00 11 квітня і до півночі було 1723 випадки порушення режиму припинення вогню. А на 07.00 12 квітня їхня кількість зросла до 2299.

Нічим особливо оригінальним росіяни не відзначилися. В минулі роки вони також казали про припинення вогню на Великдень, після чого запускали БПЛА і ракети.

Конгрес тижня

Переважно захід з «паркетною» назвою «Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України» мало кого може здивувати. Цього разу головний учасник дійства постарався і вийшло цікаво. Під час брифінгу Зеленський заявив: «Зменшення ударів по українській енергетиці приведе до зменшення ударів по російській. Але проконтролювати об'єми – це складно. Тому я вважаю логічним cease fire (припинення вогню – авт.) або хоча б - вони не б'ють по нашій енергетиці, ми не б'ємо по їхній енергетиці». Вживання анлійської ідіоми, можливо, було неправильним і варто було використати «нехай щастить», але верховний головнокомандувач сказав те, що мав сказати.

Після геополітики Зеленський пояснив про те, що турбує простих смертних, які іноді пересуваються з пункту А в пункт Б за допомогою транспорту на бензиновому, дизельному чи газовому паливі. «Ніхто, безумовно, не буде нам нарощувати ціну, у нас буде нормальна ціна, і знову таки - нормальна ціна у порівнянні з чим? Все одно це формула, ви знаєте, що не можна на рік домовитися про ціну на енергетику, враховується формула. Тому думаю, що буде ціна на спад. Дай Бог, буде триматися припинення вогню і розблокування Ормузької протоки. На сьогодні це найважливіше, що має вплив на ціну. Ми без палива точно не залишимося, ми не залишимося без дизелю. Це найголовніше», - заспокоїв платників податків президент.

Нафта тижня

Якщо про нафту, дизель і газ говорить президент, то і прем’єру треба щось сказати. І керівниця Кабінету міністрів повідомила: «Що стосується паливного ринку. Це висококонкурентний ринок і ціна на стелі АЗС – це відзеркалення ситуації війни в Ірані. Після стабілізації на Близькому Сході ми можемо очікувати на цінову стабілізацію в Україні».

Оптимістичного Юлія Свириденко повідомила небагато. На її думку дизельне пальне вже має коштувати 100 гривень за літр. А її фраза «Питання в тому, що в ситуації, коли ми стикаємося з великим дефіцитом, і ми дуже багато говорили з народними депутатами протягом цього тижня. У нас 52 мільярди доларів дефіцит бюджету цього року» оптимізм власників гарних і великих автомобілів загнала під плінтус.

Біометрія тижня

З 10-го квітня українцям необхідно буде надати біометричні дані – відбитки пальців і фото обличчя (якщо вперше в’їжджаєш в Шенгенську зону).

В Європейському Союзі запрацював принцип біометричної бази. І халепу можна буде вхопити просто так. Цивілізована буцімто Європа має власні проблеми – десь можна використати для перетину кордону електронний паспорт, а десь треба мати паперове посвідчення про існування на цій планеті.