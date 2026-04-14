1511-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Донецької обл. та 129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецьк, Чауда ТОТ АР Крим, близько 90 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено керовану авіаційну ракету (25%) та 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (88%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 692 із 810 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

347,2% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

140,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1293,7% артилерійських систем (з них 10,6% за минулий тиждень),

154,3% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

96,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 У Харкові російський безпілотний літальний апарат влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі міста, внаслідок чого постраждала жінка та виникла пожежа, повідомили в ДСНС України.

09:35 У Херсонській області за минулу добу внаслідок російських атак, що включали дронові удари, авіаційні обстріли та артилерійські атаки, загинули двоє людей і ще 14 поранені, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

09:30 Російські війська вночі атакували портову інфраструктуру Ізмаїла Одеської області, внаслідок чого зафіксовано влучання по території порту та пошкодження судна під прапором Панами, а також окремих елементів інфраструктури й обладнання, повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

09:25 У Миколаївській області внаслідок ворожих атак БпЛА та FPV-дронів пошкоджено енергетичну інфраструктуру та об'єкти цивільної інфраструктури, частина населених пунктів залишилася без електропостачання, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

09:20 Впродовж доби російські війська завдали 875 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого поранено двох цивільних, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 70 авіаційних ударів, скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 10 256 дронів-камікадзе та здійснив 3828 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 72 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Новоіванівка Сумської області; Просяна, Писанці Дніпропетровської області; Воздвижівська, Новомиколаївка, Єгорівка, Чарівне, Долинка, Верхня Терса, Копані Запорізької області; Томарине Херсонської області. За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення, противник наступав у бік населеного пункту Таратутине. Крім цього, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув вісім керованих бомб, здійснив 82 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зибине, Лиман, Синельникове та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку агресор тричі атакував у бік населених пунктів Ківшарівка, Новоплатонівка та Новоосинове. На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися поблизу Діброви, Дробишевого та Лиману. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки. У районі населеного пункту Тихонівка наші оборонці відбили одну атаку на Краматорському напрямку. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Удачне, Заповідне, Білицьке, Гришине, Покровськ та Муравка. На Олександрівському напрямку противник сім разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Січневе, Вороне, Злагода та Новогригорівка. На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у районах населених пунктів Залізничне, Прилуки, Гірке та Гуляйполе. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог двічі намагався просунутися в районах н.п Степногірськ та Коновалова. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили три ворожі атаки поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 820 осіб. Також ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, 2459 безпілотних літальних апаратів, 201 одиницю автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль намагається применшити значення поразки Віктора Орбана на виборах, оскільки Росія втрачає ключового європейського союзника.

• Аналіз відкритих джерел щодо вербування російських контрактників свідчить, що кількість новобранців продовжує зменшуватися на тлі зростання втрат на полі бою, що узгоджується з іншими показниками вербування та кадровими проблемами Росії, які відзначає ISW.

• Російські й українські офіційні особи висунули суперечливі звинувачення у порушенні православного великоднього перемир’я, що свідчить про складнощі у забезпеченні сталого перемир’я без чітко визначених умов, механізмів моніторингу та механізмів вирішення суперечок.

• Чиновники Кремля, ймовірно, продовжують висувати риторичні умови для проведення операцій у повітряному просторі Фінляндії та країн Балтії.