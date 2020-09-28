Бруківка, але не зовсім. Якою буде вулиця Бандери після реконструкції

Сьогодні, 28 вересня, у Львові стартує масштабна реконструкція вулиці Степана Бандери, яка не бачила ремонту ще з радянських часів. А на 29 вересня на перехресті вулиць Степана Бандери та Карпінського заплановано збори мешканців, які захищають історичне покриття вулиці. Заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий називає ці збори «божевіллям перед виборами» – каже, що вулицю Бандери після реконструкції буде замощено бруківкою, відтак її не потрібно «захищати».

То якою має стати вулиця, чому проєкт, який мав би влаштувати всіх, знову збурює громаду, чим особлива ця реконструкція і головне – чи залишиться бруківка на Бандери, дізнавалися журналісти Z.

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Протяжність вулиці Степана Бандери – 1,05 кілометра. Ремонтувати планують усю вулицю, проте роботи відбуватимуться поетапно. Реконструкцію почнуть 28 вересня з відтинку від вул. Чупринки до вул. Антоновича. Другий етап робіт – від вул. Антоновича до вул. Героїв УПА, третій – від вул. Героїв УПА до вул. Городоцької.

За словами мера Львова Андрія Садового, першу ділянку планують завершити до кінця року. А відтак візьмуться за наступні. Прогнозують, що тривалість усього ремонту становитиме 9 місяців.

Проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію вулиці розробила 2020 року проєктна організація ТзОВ «ТрамДорПроект» на замовлення ЛКП «Львівавтодор». Роботи виконуватиме ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

У тендері на реконструкцію вулиці Степана Бандери (його провели в серпні) компанія «Онур» змагалася з ПрАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1» – і перемогла, запропонувавши ціну, що була тільки на 10 гривень меншою від пропозиції конкурента. Загальна вартість реконструкції, згідно з договором підряду, укладеним між ЛКП «Львівавтодор» і ТзОВ «Онур», – 209 499 990 грн.

Джерело: prozorro.gov.ua

Відповідно до техніко-економічних показників реконструкції, які оприлюднили у ЛМР, на вулиці Бандери буде дві смуги руху, ширина яких становитиме по 3 метри. Також тут обладнають велосипедні доріжки й велосмуги загальною площею 3319,9 м кв.; 7 зупинок громадського транспорту, 4 світлофори. Загальна площа покриття проїжджої та трамвайної частини – 7698 м кв.; загальна площа покриття тротуарів – 10 917 м кв.

Що саме мають зробити на Бандери?

Як повідомили в пресслужбі Львівської міськради, згідно з проєктом, на вулицю Степана Бандери чекає грандіозна реконструкція.

«Буде повністю розібрано дорожній одяг, трамвайні колії та тротуар, проєкт також передбачає реконструкцію всіх інженерних мереж, влаштування проїзної частини і суміщених із нею нових трамвайних колій; влаштування контактної мережі трамвая, вуличного електроосвітлення; велосипедних смуг, велодоріжок; кишень для машин швидкої допомоги, аварійних служб і тимчасової стоянки машин мешканців будинків; облаштування тротуарів і пішохідних зон із забезпеченням умов для пересування маломобільних груп населення; благоустрій вуличного простору», – повідомив Олексій Хміль, речник ЛКП «Львівавтодор».

Зелені насадження обіцяють максимально зберегти. Ті, які потраплять у межі виконання робіт, вочевидь, таки доведеться зрізати, проте на вулиці заплановано висадити нові дерева й кущі.

«Вулиця зараз має ширину 10 метрів, які використовують нераціонально. Після реконструкції на вулиці залишать дві смуги для руху автомобілів і громадського транспорту, по краях проїжджої частини обладнають велосмуги. Буде облаштовано "віденські" зупинки (зупинки, в зоні яких проїжджу частину підвищують до рівня тротуару, – Авт.), слоти для паркування, щоб максимально задовольнити потреби всіх учасників дорожнього руху», – розповів на брифінгу заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

Щодо паркувальних місць, який наразі немає на вулиці Бандери, то після реконструкції їх обіцяють кілька десятків – це будуть своєрідні «кишені» обабіч проїжджої частини у просторі між деревами.

Бруківка буде. Але не скрізь

Одне з головних питань, яке цікавить усіх, хто бодай одним вухом чув про ремонт цієї вулиці, – чи збережеться на Бандери автентичне покриття із чорної базальтової бруківки. Адже бруківки, що є однією з візитівок Львова, в місті залишається все менше.

Як зазначив Андрій Білий, бруківка на вулиці таки зостанеться. «Стосовно покриття, яке викликає найбільше питань. Окрім історичної бруківки, тут також залишаться історичні гранітні бордюри, які буде використано повторно», – сказав він під час брифінгу.

Відремонтований раніше шматок вулиці Бандери: від Коперніка до Чупринки

Утім, тут є нюанси. Автентичною бруківкою замостять лише простір між трамвайними коліями та площі у слотах для паркування автомобілів. Натомість ту частину дороги, де їздитиме транспорт, викладуть «римським каменем» (тротуарною плиткою, що імітує бруківку), щоб зменшити рівень шуму від автомобілів. Велодоріжки будуть заасфальтовані, а тротуари замостять тротуарною плиткою.

Шматок вулиці Бандери, який ремонтуватимуть у другу чергу: від Антоновича до Героїв УПА

«Щодо замощення дорожнього покриття, то між трамвайними коліями ми зберігаємо історичну бруківку. Велодоріжки будуть в асфальті. На самій дорозі, де їздитимуть автомобілі, буде замощено "римський камінь". Його було обрано тому, що коли ми починали планувати ремонт цієї дороги, то виміряли рівень шуму. Тут дуже близько до дороги розташовані будинки, тому в деяких місцях рівень шуму був 80 децибелів, а це перевищує норму. Для зниження цього рівня проєктанти міняють бруківку на "римській камінь". У мешканців виникає питання, куди дінеться бруківка? Відповім: ми її чітко обліковуємо, передаємо на зберігання, де вона охороняється, і лише за рішенням виконкому чи ухвалою сесії вона буде передаватися для брукування вулиць у Львові», – розповіла заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк.

Історія питання

Об бруківку на вулиці Степана Бандери ламають списи не мало не багато – від 2015 року, коли стартував проєкт «Вулиця для всіх».

Ідея цього проєкту, який із жовтня 2015 року реалізували міські ради Ляйпціґа та Львова за фінансування Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН і Львівської міської ради, – створити прецедент налагодження комунікації між мешканцями, підприємцями та владою міста під час реконструкції міського простору.

Візуалізація одного з перших варіантів "Вулиці для всіх"

Результатом проєкту мала б стати завершена реконструкція громадського простору вулиці Бандери з урахуванням інтересів мешканців, місцевих підприємців і всіх категорій користувачів. Згідно з задумом авторів проєкту, вулиця мала перетворитися на вільну від заторів, зручну для електротранспорту, пішоходів і велосипедистів.

До листопада 2016 року урбаністи напрацювали три варіанти реконструкції вулиці. У процесі обговорень їх виникло ще більше. Відтак у травні 2017 року презентували обраний з-поміж проєктів план оновлення Степана Бандери – зі збереженими деревами, вужчою (10,2 м замість 11 метрів) заасфальтованою проїжджою частиною та бруківкою на місцях для паркування автомобілів.

Отож у травні 2017 року повідомили, що проїжджа частина вулиці Бандери буде заасфальтованою. У коментарі Z директор Інституту просторового розвитку Олег Шмід зазначав, що робочий проєкт реконструкції вулиці Бандери підготують восени того самого року, а ремонтні роботи розпочнуть уже 2018-го.

Проте обговорення майбутньої реконструкції тривали. Основні дискусії точилися довкола збереження бруківки як основного дорожнього покриття. Проєкт молодих урбаністів разом із німецькими колегами передбачав збереження бруківки лише на хідниках і місцях для паркування. А частина мешканців вулиці, залучених до обговорень, деякі депутати та львівські пам'яткоохоронці залишилися категоричними: навіть після часткового асфальтування вулиця втратить свою автентичність.

Візуалізація проєкту реконструкції вулиці Бандери, який передбачав тотальний асфальт

«Це не питання просто покриття дороги. Бруківка – це наше надбання, і люди їдуть до Львова часто, аби побачити саме ці вулиці. Вона стала невід’ємною частиною міста і навіть його символом. Вона є у картинах художників, в поезії та прозових творах. Можна згадати хоча б вірш Братуня "Каштани падають на брук" чи картину Юрка Коха "Між небом і бруківкою". Львівська бруківка вже живе своїм життям і вона нероздільна із середовищем, а середовище не можна позбавляти бруку. Це вже не просто символ, а частина міста. Відділити ці речі неможливо. Бруківки, навпаки, треба повертати на вулиці міста, а не забирати», – зазначав у коментарі Z відомий львовознавець Іван Радковець.

Зрештою 24 листопада 2017 року під час громадських слухань щодо реконструкції вулиці Степана Бандери відкинули проєкт «Вулиця для всіх» та закликали почати розробку нового, що передбачатиме збереження автентичної бруківки, 4 смуги руху та відсутність велосипедної інфраструктури.

Керівник відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради» ЛМР Орест Файфурка тоді стверджував, що результати слухань – лише інформація для роздумів людям, які ухвалюватимуть подальші рішення. А Олег Шмід сказав, що група мешканців, які представляли вулицю Бандери на громадських слуханнях 24 листопада, не була репрезентативною та не висловлювала думки львів’ян.

«Не знаю, чи це може мати якісь легітимні наслідки для того проєкту, який ми робили півтора року разом із німецькими партнерами у межах проєкту "Вулиця для всіх". Він завершений і готовий до реалізації. Його ніхто не скасує. А місцеві мешканці можуть лише не погоджуватися з окремими його аспектами. Це може мати наслідки для підготовки робочого проєкту. Але і його нині ніхто не розробляє, не підписано жодної угоди», – казав тоді Олег Шмід.

Битва тривала, і вже за кілька днів на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстрували дві протилежні петиції – за бруківку і за асфальт на вулиці Степана Бандери.

А вже в грудні 2017-го міський голова Львова Андрій Садовий під час свого звітування повідомив, що на Бандери таки буде бруківка. Тобто, якщо бути точнішим – що «кількість бруківки на вулиці не зменшиться».

Візуалізація проєкту реконструкції вулиці Бандери, який передбачав тотальний асфальт

«Ви напевне чули багато дискусій стосовно бруківки на вулиці Бандери: а що ж там буде – бруківка чи асфальт? Я сьогодні вранці мав фінальну розмову з проєктантами, і вони мене запевнили, що кількість бруківки на вулиці Бандери не зменшиться – навіть її буде там більше. Але там буде все переплановано таким чином, щоб був максимальний комфорт для людей, які там живуть, і для людей, які будуть користуватися цією дорогою», – сказав тоді Садовий.

Зрештою в грудні 2018-го затвердили ескізний проєкт вулиці реконструкції вул. Степана Бандери, згідно з яким було передбачено асфальтне покриття проїжджої частини із брукованим замощенням між трамвайними коліями. Плитку «римський камінь», за ескізним проєктом, мали викласти обабіч колії.

Є різниця, або Що знову не влаштовує місцевих?

За словами Андрія Білого, проєкт реконструкції Бандери загалом відповідає затвердженому в грудні 2018 року, проте є «певні відмінності». Які саме, пан Білий не уточнив, лишень сказав, що «є деякі зміни, які ми ще підкоригуємо». І додав, що такі зміни є неминучими, коли йдеться про масштабну реконструкцію, де накладаються всі шари: мережі, опори, освітлення, контактна мережа тощо.

Як бачимо, проєкт таки «трішки» відрізняється, принаймні основним матеріалом замощення вулиці. Якщо в ескізі це асфальт, то сьогодні говорять про замощення проїжджої частини «римським каменем», а асфальт мають лишити тільки на велодоріжках.

Відтак мешканці Львова, які прагнуть зберегти історичне покриття на вулиці Степана Бандери, запланували на 29 вересня збори на перехресті вулиць Степана Бандери та Карпінського.

Щоправда, Андрій Білий називає плановані збори «передвиборчим божевіллям».

«Божевілля перед виборами чи банальне незнання?

Нагадую, вулиця Степана Бандери після реконструкції буде замощена бруківкою, слоти для паркування – бруківкою, зовнішня частина від трамвайних колій – бруківкою "римський камінь", щоб зменшити шум від автомобілів.

Тільки велосмуги будуть в асфальті, для зручності велосипедистів. А ще буде зручна плитка на хідниках для комфорту пішоходів.

Проте хтось ініціює збори на "захист бруківки". До речі, це добра можливість для тих, хто категорично проти бруківки на вулицях міста. Запрошую прийти і попрактикуватися. Якщо я правильно розумію цю ситуацію, то буде дуже гаряче» – написав він на своїй facebook-сторінці, коментуючи оголошення.

Наскільки «божевільними» є захисники історичного вигляду Львова – питання риторичне. Вагомих аргументів на користь львівської «візитівки» наведено більш ніж достатньо. Хоча й урбаністам не відмовиш у логіці, адже комфорт різних груп населення також важливий. Проте чи співмірною є плата за нього? Зрештою, в цих баталіях очевидним є щонайменше дві речі: чорна базальтова бруківка суттєво відрізняється від «римського каменю», а битва за вулицю Бандери точно не завершена.