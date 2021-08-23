У Львові для проїзду відкрили вулицю Хмельницького та частину Бандери.

У Львові від сьогодні, 23 серпня, відкрито для проїзду вул. Б. Хмельницького та частину вул. Бандери, від вул. Чупринки до вул. Коновальця. Відтак маршрут №20 сьогодні вже відновлює звичну схему роботи, повідомила пресслужба Львівської міськради.

Автобусний маршрут №25 відновить звичний рух по вул. Б. Хмельницького згодом, уточнили в управлінні транспорту ЛМР.

Зазначимо, ремонт вулиці Б. Хмельницького на ділянці від вул. Промислової до вул. Липинського тривав два роки. ТзОВ «Онур» виконало усі роботи за 175,4 мільйона гривень.

Тут замінили всі комунікації, постелили якісне дорожнє покриття, облаштували нові тротуари, велодоріжки, острівці безпеки, кишені для паркування, зупинки для громадського транспорту. Вулиця стала комфортною і безпечною для пішоходів, водіїв приватних авто і велосипедистів. Набічних вулицях, зокрема на вул. Кукурудзяній, опоряджувальні роботи ще завершують.

Також для проїзду приватного транспорту відкрили частину вул. С. Бандери – від вул. Чупринки до вул. Коновальця. Ремонт всієї вулиці планують завершити до кінця року.

Завтра, 24 серпня, у зв’язку зі святкуванням 30-річчя Дня Незалежності України на кількох вулицях Львова буде ситуативне та часткове перекриття руху. Деякі маршрути громадського транспорту курсуватимуть зі змінами, повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

Зокрема, у зв’язку з великим святковим концертом на площі біля Академії сухопутних військ, вулиця Стрийська буде перекрита на ділянці від вул. Сахарова до вул. Героїв Майдану з 6:00 до 6:00 25 серпня.

Відповідно, тролейбуси №25 не курсуватимуть, а автобусні маршрути № 3А, 18 і 44 будуть об’їжджати закриту ділянку вул. Стрийської по вул. Франка – вул. Панаса Мирного – вул. Чмоли та у зворотному напрямку.

Також заплановані ситуативні перекриття руху транспорту у зв’язку з проведенням «Маршу нескорених» та «Забігу у вишиванках».

Так, з 9.00 і до 11.00 ситуативно перекриють рух автотранспорту за маршрутом ходи – від Личаківського кладовища по вул. Мечникова – вул. Личаківській – вул. Чехова – вул. Личаківській – пл. Митній – вул. Винниченка – до Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. Міський авто- та електротранспорт курсуватиме без змін.

Для «Забігу у вишиванках» з 9:00 до 11:00 перекриють рух транспорту на пр. Чорновола від вул. Липинського по пр. Свободи до вул. Коперника, тролейбуси №33 тимчасово не курсуватимуть, а міський громадський транспорт курсуватиме із тимчасовими змінами.

Так, автобусні маршрути №1А, 8А, 8, 22 курсуватимуть до перетину вул. Липинського - просп. В. Чорновола «кільце».

Автобусний маршрут №3А курсуватиме до пл. Є. Петрушевича. Автобусний маршрут №5А курсуватиме до пл. Митної.

Автобусні маршрути №6А, 52 курсуватимуть до церкви св. Анни - вул. Захисників України.

Автобусні маршрути № 7, 17, 20, 25, 31, 34, 41, 51 здійснюватимуть об’їзд по вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Клепарівська – вул. Липинського. У зворотному напрямку рух відбуватиметься без змін.

Автобусний маршрут №15 у напрямку руху до вул. Медової Печери курсуватиме вул. Устияновича – вул. Бібліотечна – вул. Дорошенка – вул. С. Бандери – вул. Вербицького – вул. Коперника – вул. Д.Вітовського – пл. Франка – вул. І. Франка – вул. Зелена – надалі по маршруту.

Автобусні маршрути №29, 43 курсуватимуть без змін (можливі тимчасові затримки у русі унаслідок ситуативного перекриття руху транспорту на момент проходження ділянки учасниками забігу).

Автобусні маршрути №37 ,46, 47, 53, 61, 39 з вул. Підвальної курсуватимуть по вул. Б. Хмельницького – вул. Замарстинівська із виїздом на вул. Липинського – далі по маршруту.

Автобусний маршрут №9 курсуватиме по вул. Кн. Ольги – вул. Сахарова – вул. Вітовського – вул. Франка – вул. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Д .Галицького – вул. І. Гонти – вул. Б. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул. Липинського – надалі по маршруту.

Мешканців просять з розумінням поставитись до організації руху транспорту у місті ситуації у святкові дні та просять обмежувати користування приватним транспортом на вулицях, де передбачено проведення заходів.

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/comfycity.lviv