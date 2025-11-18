Між Мідасом і Рафалом

Медлін Міллер після оспівування давньогрецьких Ахілла з Цирцеєю може зайнятися сучасним українським Мідасом. Драматизм в нас майже античний. Огляд подій тижня, що минув.

Операція тижня

Поки суспільство робило спроби зрозуміти що ж саме сталося в «Енергоатомі», а Тимур Міндіч (тепер відомий також як Карлсон) обживався в Ізраїлі, директор НАБУ Семен Кривонос оприлюднив трохи подробиць.

Виявилося, що підлеглі Кривоноса виявили схеми розкрадення в енергетичній сфері України через які пройшло близько 100 мільйонів доларів.

Керівник відділення НАБУ у Дніпрі Руслан Магамедрасулов брав участь в операції «Мідас» з викриття корупції в енергосфері, проте шеф Агентства не пов’язав арешт цього детектива з перебігом слідства.

Кривонос закинув колегам з інших правоохоронних органів, що вони знали про корупцію в енергетиці, але нічого не зробили для її викриття. Якщо це так, то існує ймовірність, що такими правоохоронцями повинні зайнятися компетентні органи і Мідас матиме ще одну реінкарнацію.

Крім того, за словами Кривоноса, НАБУ після проведення негласного етапу та обшуків по справі «Мідас» переходить до етапу ще й фінансового розслідування, в якому необхідна буде співпраця з іноземними правоохоронцями та Державною службою фінансового моніторингу.

Вишенькою на торті мала б бути інформація про роль і місце керівника Офіс президента в процесі, але Кривонос заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати можливу причетність Андрія Єрмака до справи.

В ході операції було затримано пʼятьох людей, а ще семеро отримали підозри. Одномоментно відомими на всю країну стали згаданий Міндіч, бізнесмен, якого антикорупціонери називають організатором злочинної схеми, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов і чотири працівники офісу з «відмивання» грошей: Олександр Цукерман, Ігор Фурсенко, Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Президент Зеленський запровадив санкції проти Міндіча і Цукермана чим викликав гомеричний сміх тих, кому вже бракує матюків, решту відправили під варту, щоправда Устименко і Зоріну вже випустили під заставу.

Два міністри, які фігурували на записах оприлюднених НАБУ – шеф мінюсту Галущенко та керівниця міненерго Гринчук подали у відставку і цілком можливо стануть офірними цапами, яких показово множитимуть на нуль. А крім санкцій Зеленський відзначився анонсом аудиту найбільших державних компаній та масштабне «перезавантаження» в управлінні енергетикою. Чекаємо продовження.



«Відмазки» тижня

На міжнародному рівні український корупційний скандал ілюструє заочний діалог українського чиновника з польським дипломатом. Віце-прем'єр-міністр України Тарас Качка оптимістично заявляє: «Корупційний скандал не вплине на переговорний процес щодо вступу України до ЄС. Ми чітко побачили, що оцінка дій української влади у відповідь на цю кризу з боку західних партнерів є позитивною» і отримує реакцію адекватного глави МЗС Польщі Радослава Сікорського: «Якщо Україна буде толерувати корупцію, вона не вступить до Європейського Союзу. ЄС вимагає чесності, застосування процедур».

Поговорити про корупцію вирішили громадяни, яким можна було б і помовчати, принаймні поки резонанс трохи не вгамується.. Все той ж Єрмак обрав для себе майданчиком красномовства видання Politico. Аргументація шефа ОП залізобетонна: «Президент України Володимир Зеленський є дуже принциповою людиною та не корумпованим». Тому президент має бути поза підозрою, адже саме він «оголосив боротьбу» з корупцією та дозволив проводити «абсолютно вільні розслідування». З якого часу в компетенцію президента входить дозволяти чи не дозволяти розслідування Єрмак не уточнив.

В ефірі телемарафону радник Єрмака Михайло Подоляк провів лекцію з політекономії і заявив: «Будь-який корупційний кейс завжди викликає, м'яко кажучи, максимально емоційні реакції, і це правильно... Але і в ліберальних демократіях, і в авторитарних системах такі кейси відбуваються. Тобто корупція, на жаль, є невід'ємною частиною сучасної економіки». Добре, що «справу Епштейна» радник не згадав, але і так вийшло непогано.

Літаки тижня

Про шведські Gripen’и Зеленський вже багато говорив і навіть посидів в кабіні одного з них. Тепер можна говорити про французькі Rafale. Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали угоду, яку наш гарант Конституції відразу назвав «історичною», хоча підписаний документ є декларацією про наміри (letter of intent), а не фінальним контрактом. Договір передбачає мілітарне посилення України, тобто передачу ЗСУ винищувачів Rafale та системи ППО SAMP/T.

З конкретики відомо поки що лише літаків буде сто. На яких умовах і коли вони з’являться в українському небі невідомо.

Щоправда французькі джерела прохопилися, що через виробничі нюанси від моменту ухвалення рішення до прибуття на місце призначення переважно минає три роки, але і тут є позитивний момент – на неофіційному рівні французи розглядають можливість виділити якусь частину винищувачів Rafale із власних стратегічних запасів. В цьому випадку терміни не уточнюються.

За інформацією вітчизняних експертів в місяць французи виробляють три винищувача Rafale.

Допомога тижня

Як і минулого року громадяни України, які перебувають на території країни можуть отримати тисячу гривень фінансової допомоги. Тепер ці гроші можна отримати в застосунку «Дія» і процес називається «Зимова підтримка». До 24 грудня всі охочі можуть скористатися «Дією» або зайти у відділення «Укрпошти», якщо є бажання розширити власну соціалізацію.

Володимир Зеленський вже на другий день «Зимової підтримки» звітував, що за добу фінансову допомогу отримали понад 2,5 мільйона співвітчизників. Як це вдалося зробити щасливцям достеменно невідомо, бо застосунок «Дія» «впав» у перші ж години функціонування програми.

Прогнозується, що отримати «Володіну тисячу» захочуть 11 мільйонів громадян України, тобто з і так передінфарктного бюджету піде 11 мільярдів. Злостивці кажуть, що гроші на «Зимову підтримку» візьмуть за рахунок урізання інших соціальних програм.

Колись про щось подібне писав Леонід Глібов і називалося воно «Охрімова свита».