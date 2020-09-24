На вулиці Бандери у Львові починають реконструкцію.

У Львові у понеділок, 28 вересня, розпочнеться реконструкція першої частини вулиці Степана Бандери. Комплекс робіт на ділянці від вул. Генерала Чупринки до вул. Антоновича здійснюватиме компанія «Онур», – повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Андрій Білий.

Фото пресслужби Львівської міськради

На час ремонту відбудуться зміни в русі громадського транспорту. Трамвай №1, який курсує від Залізничного вокзалу, поїде по вул. Городоцькій, кінцева зупинка з вул. Пасічної буде перенесена на Погулянку. Трамвай №7 тимчасово припинить курсування, оскільки повністю дублюватиметься з іншими трамвайними маршрутами. Автобуси №№ 15 і 41 будуть курсувати по вул. Чупринки, а не по вул. С. Бандери.

Андрій Білий запевнив, що проєкт реконструкції вулиці Степана Бандери, який почнуть реалізувати з понеділка, максимально відповідає ескізному проєкту, затвердженому рішенням виконкому Львівської міськради у грудні 2018 року.

«Для чого робилося затвердження рішенням виконкому? Щоб у проєктанта не було великого діапазону коливань його проєктних рішень», – зазначив він у коментарі «Z», і уточнив, що все-таки окремі коригування відбудуться для оптимального укладання усіх видів мереж та комунікацій під дорожнім полотном.

Фото пресслужби Львівської міськради

Загалом проєкт реконструкції вулиці Степана Бандери передбачає перепланування "для раціональнішого використання і задоволення потреб усіх учасників дорожнього руху".

«Вулиця Степана Бандери зараз має ширину 10 м, які абсолютно нераціонально використовують. Сьогодні тут неможливо розмістити ні велодоріжки, ні слоти для паркування, ні зручну інфраструктуру для громадського транспорту», – сказав Андрій Білий.

Фото пресслужби Львівської міськради

За його словами, після реконструкції тут лишиться дві смуги для руху автомобілів і громадського транспорту, як є і зараз, щоправда, проїжджа частина буде звужена. По краях проїжджої частини будуть розташовані велосмуги, також будуть організовані широкі хідники з великими зупинками громадського транспорту. У просторах між деревами, які обіцяють максимально зберегти, буде влаштовано кілька десятків слотів для паркування.

Щодо замощення – воно буде комбінованим: з асфальту, історичної бруківки та римського каменю.

«Щоб зменшити рівень шуму, який на окремих ділянках сягає 70 децибелів, але залишити родзинку, історичну цінність цієї вулиці, для замощення буде застосована комбінація: простір між двома трамвайними коліями, де не їдуть автомобілі, і на слотах для паркування буде замощений бруківкою, яка тут не спричинятиме шуму. Із зовнішньої сторони колій, там, де їдуть автомобілі, буде застосований римський камінь, який зменшує генерацію шуму транспортом і візуально добре поєднується з бруківкою. Велодоріжки будуть асфальтованими. Крім історичної бруківки, на вулиці повторно використають гранітні бордюри для хідників», – прокоментував Андрій Білий «Z».

Фото «Збруч»

Андрій Білоус зазначив, що уявити, яким буде замощення вулиці після реконструкції, можна, оглянувши «демо-шматок» хідника та слоту для паркування навпроти входу до головного корпусу «Львівської політехніки».

Він акцентував на тому, що побоювання, що двох смуг на вул. Степана Бандери не вистачатиме для транспорту, є не обґрунтованими.

«Під’їжджаючи по вул. Степана Бандери ближче до центру, вклинюється транспорт з вул. Генерала Чупринки, Коперника. Якщо влаштувати на вул. Степана Бандери більше смуг для транспорту, то ми будемо величезним затором усі стояти на вул. Коперника біля Головної пошти. Реконструкція проводиться, щоб максимально забезпечити потреби усіх учасників руху» – зазначив Андрій Білий.

Відповідно до проєктно-кошторисної документації, реконструкція вулиці має тривати 9 місяців. За інформацією директорки ЛКП «Львівавтодор» Оксани Єстеферової, вулицю розділили на три частини. Першу частину реконструюють до кінця 2020 року, а ділянки від вул. Антоновича до вул. Героїв УПА та від вул. Героїв УПА до вул. Городоцької – планують у наступному році.

Роботи, які виконуватиме компанія «Онур», обійдуться бюджету Львова у 209,5 мільйона гривень.