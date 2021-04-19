У Львові між вулицями Генерала Чупринки та Бандери облаштують громадський простір.

 

У Львові на перетині вулиць Генерала Чупринки та Степана Бандери планують облаштувати громадський простір. Проєкт реалізують в межах реконструкції вул. С. Бандрери, повідомила пресслужба Львівської міськради.

 

Фото www.facebook.com/oleh.shmid

 

Проєкт розробило ЛКП «Інститут просторового розвитку» на замовлення Німецького товариства співпраці GIZ. Планується, що площа між трамвайними зупинками на вул. Генерала Чупринки та Степана Бандери має перетворитися у комфортний громадський простір для людей, які послуговуються різним транспортом.

 

Фото www.facebook.com/oleh.shmid

 

«Тут зручно буде пересідати з громадського транспорту на екологічний індивідуальний транспорт. На трикутнику можна взяти прокатний велосипед, залишити його, взяти самокат, залишити самокат. Прив’язати свій велосипед, зарядити е-велосипед. Посидіти. Попити водички. Неподалік у паркувальних слотах можна зарядити машину», — прокоментував директор Інституту просторового розвитку Олег Шмід.

 

Фото www.facebook.com/oleh.shmid

 

На площі облаштують велостійки, павільйони для очікування транспорту, встановлять лавки, електрозарядки та смітники. Павільйони озеленять в'юнкими рослинами, на просторі висадять груші Каллері Шантеклер.

 

Фото www.facebook.com/oleh.shmid

 

Нагадаємо, реконструкція вул. С. Бандери стартувала 28 вересня 2020 року. Усі роботи виконує компанія «Онур», кошторисна вартість проєкту — 209 мільйонів 500 тисяч гривень.

19.04.2021

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