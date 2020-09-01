У міського голови Тернополя діагностували коронавірус.

 

У вівторок, 1 вересня, міський голова Тернополя Сергій Надал отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Упродовж найближчих двох тиждень посадовець працюватиме дистанційно, перебуваючи на самоізоляції удома, повідомив він.

 

Фото www.facebook.com/Nadal.Sergij

 

«У зв’язку зі специфікою роботи я регулярно здаю тест протягом останніх п’яти місяців. Також мої заступники, інші члени команди. Ми маємо спеціальний режим роботи у зв’язку з необхідністю щодня спілкуватись з великою кількістю людей. Добре, що на даний час крім мене жодний із заступників, керівників комунальних установ і управлінь ради не виявився інфікованим. Погано, що закликав берегтися, а сам не вберігся», – написав Сергій Надал у соціальних мережах.

 

Він додав, що окрім неприємних больових відчуттів в горлі, інших симпотів наразі не має. Про свій стан повідомив сімейного лікаря, і госпіталізації поки що не потребує.

 

Фото www.facebook.com/Nadal.Sergij

 

Зазначимо, 27-28 серпня у Тернополі відзначали 480-ліття міста. Міський голова Сергій Надал брав участь в урочистих заходах, зокрема вручав нагороди «Почесним громадянам міста Тернополя» та відзнаки містянам, які зробили значний внесок у боротьбу з поширенням епідемії COVID-19.

 

Фото www.facebook.com/Nadal.Sergij

 

Відповідно до нового епідемічного зонування, яке почало діяти з 1 вересня, Тернопіль віднесено до «жовтої» зони.

 

Нагадаємо, з 25 серпня голова Тернопольської облдержадміністрації Володимир Труш, який захворів на коронавірус, перебуває на стаціонарному лікуванні у лікарні.

 

У голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина теж діагностували covid-19.

01.09.2020

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