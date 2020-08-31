У голови Львівської облради підтвердили коронавірус.

У голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина виявили коронавірусну інфекцію. Про це він написав на своїй facebook-сторінці.

«В п’ятницю по обіді різко погіршилось самопочуття. Вирішив перестрахуватись і здав ПЛР-тест. Результат розвіяв мої надії – "РНК вірусу SARS - CoV2 виявлено". Далі діяв по протоколу: сімейний лікар, антибіотики і самоізоляція», – написав Ганущин.

За словами голови облради, він почувається «як при легкій простуді, яка добряче стомлює, наче 10 км підтюпцем чи з рюкзаком у горах».

Голова ЛОР додав, що попередив про хворобу всіх, із ким контактував протягом минулих кількох днів, а до такого перебігу подій був готовий, адже його спосіб життя передбачає постійне спілкування з людьми.

Нагадаємо, нещодавно COVID-19 підтвердили в голови Тернопільської ОДА. Спершу він перебував на самоізоляції, проте згодом його шпиталізували – у Володимира Труша діагностували пневмонію.