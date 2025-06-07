Цього літа може знову бути оголошена глобальна пандемія.

Цього разу її причиною може стати Nimbus — новий надзвичайно заразний штам COVID-19.

Британські науковці з медичної царини попереджають про новий надзвичайно заразний штам коронавірусу, який може призвести до глобальної пандемії вже цього літа. Штам Nimbus (позначений як N.B.1.8.1) походить від варіанта Omikron і вже спричинив зростання кількості випадків у Китаї, Сінґапурі та Гонконзі. Про це повідомила газета Daily Mail.

За даними Британської аґенції з безпеки здоров'я (UK Health Security Agency – UKHSA), в Об’єднаному Королівстві вже виявлено 13 випадків нового варіанта коронавірусу, а з кінця березня до міжнародної бази даних Covid було надіслано 25 його зразків. Однак обидві цифри можуть бути заниженими, оскільки масштаби тестування значно зменшилися порівняно з піковим періодом пандемії коронавірусу.

З даних UKHSA також випливає, що відсоток осіб з позитивним результатом тесту на Covid досяг цього року найвищого рівня і вже на 97% вищий, ніж у березні. Тільки за останній тиждень відсоток позитивних результатів становив 6,1%.

Британські експерти попереджають, що Nimbus може спричинити різке зростання кількості інфікувань у найближчі тижні, можливо вже наприкінці червня або в липні. Вони закликають осіб із груп ризику здійснити ревакцинацію.

«Імунітет населення – як зразу після вакцинації, так і після попередніх інфекцій – слабшає. На відміну від інших респіраторних вірусів, таких як грип, вірус Covid продовжує ефективно поширюватися навіть у спекотному і вологому кліматі», — каже професор Лоуренс Янґ (Lawrence Young), вірусолог з Університету у Варвіку.

Він підкреслює, що попередні лабораторні дослідження вказують на вищу здатність Nimbus інфікувати людські клітини в порівнянні з попередніми варіантами. Штам також може ефективніше уникати імунної відповіді організму, що збільшує ризик захворювання.

Наразі немає доказів того, що Nimbus викликає більш важкий перебіг хвороби чи вищу смертність, ніж попередні варіанти. Проте інфекція все ще може бути небезпечною, особливо для літніх людей та осіб з ослабленим імунітетом.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Nimbus наразі відповідає за 10,7% всіх випадків Covid у світі. Ще місяць тому це було лише 2,5%. ВООЗ класифікувала штам як «варіант, що моніториться», – це означає, що його поширення та властивості ретельно спостерігаються з точки зору потенційних загроз. Якщо зростання захворюваності триватиме, то Nimbus може бути визнаний «штамом, що викликає занепокоєння».

Водночас експерти заспокоюють, що вакцини, які тепер використовуються і розроблені з урахуванням нащадків Omikron, найімовірніше, залишаться ефективними і проти Nimbus. Симптоми зараження цим штамом не відрізняються істотно від тих, що викликаються попередніми мутаціями. Вони включають втому, гарячку, болі в м'язах і горлі.