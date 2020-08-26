Тернополянам радять відзначати День міста онлайн.


27-28 серпня Тернопіль відзначає День міста. На ці дні заплановано низку святкових заходів. Проте сьогодні у міськраді попросили містян за змоги долучатися до святкувань в онлайн-форматі – з огляду на ускладнення епідемічної ситуації в місті й області.

 

Фото: пресслужба Тернопільської міськради

 

«Прошу всіх тернополян по можливості приєднатися до святкових заходів онлайн і слідкувати за трансляцією урочистих подій, концертів, виставок на місцевих телеканалах та у мережі інтернет. Нещодавно з онлайн-трансляцією відбулася свята проща до Зарваниці. Відтак, хто вважав за потрібне – вирушив у прощу, проте більшість людей слідкували за прощею в онлайн-режимі і молилися вдома. Тоді вдалося уникнути різкого спалаху захворюваності на коронавірус», – зазначив мер Тернополя Сергій Надал.

 

Тих тернополян, які все ж долучаться до святкувань наживо, просять пам’ятати про правила безпеки, зокрема дотримання соціальної дистанції, використання антисептиків та обов’язкове носіння масок у приміщеннях.

 

Фото: пресслужба Тернопільської міськради

 

За даними РНБО, на сьогодні, 26 серпня, у Тернополі виявлено 1411 хворих на COVID-19 (загалом в області – 5104 особи). За інформацією Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом, у лікарнях Тернополя нині перебуває 122 хворих на COVID-19.

 

 

Зазначимо, на 27-28 серпня у Тернополі з нагоди 480-річчя міста запланували насичену програму святкувань. Серед анонсованих заходів – відкриття макета тернопільської Ратуші, відкриття «Комплексного Трансфер-містечка», випалювання вогняної скульптури, відкриття нових зірок на Алеї зірок, нагородження переможців конкурсу відеороликів «Мій Тернопіль.480». Також у Тернополі в ці дні відбудуться: фестиваль повітряних куль, свято квіткових композицій, концерт на теплоході, тематичне лазерне шоу, різноманітні танцювальні виступи, спортивні ігри та турніри, виступи музичних гуртів, майстер-класи, мініфестивалі, екскурсії тощо.

 

28 серпня о 19:30 на набережній Тернопільського ставу відбудеться нагородження тернополян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Цього року почесне звання отримали десятеро містян, двоє з них – посмертно. У переліку:

 

• Андрейчин Михайло Антонович – завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського;

 

• Венгринович Олександр Іванович – голова всеукраїнського товариства «Лемківщина»;

 

• Герман Олег Михайлович – громадський і культурний діяч, поет, графік;

 

• Грицишин Антон Павлович – голова обласної організації «Меморіал» ім. В. Стуса;

 

• Кройтор Юліан Георгійович – засновник і перший директор Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки;

 

• Любарська Леся Михайлівна – поетеса, громадська діячка;

 

• Пласконіс Володимир Пилипович – майстер спорту з класичної боротьби, Заслужений тренер з класичної боротьби, ексдиректор ТСДЮШ олімпійського резерву з греко-римської боротьби;

 

• Шкробот Володимир Васильович – генеральний директор КНП «Тернопільська обласна психоневрологічна лікарня».

 

Посмертно:

 

• Дедюх Іван Мирославович – сержант 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» Збройних Сил України, учасник російсько-української війни;

 

• Цимбалістий Михайло Васильович – майор Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.

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