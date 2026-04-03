У Європі виявили новий варіант COVID-19 – Cykada.

Наразі немає доказів, що новий варіант коронавірусу є небезпечнішим за попередні мутації.

Новий варіант вірусу COVID-19 виявили європейські вчені-вірусологи. Його назвали Cykada й позначили шифром BA.3.2. Про це повідомило Polskie Radio24.

Наразі експерти не готові стверджувати напевно, що новий варіант вірусу є небезпечнішим за попередні мутації, для цього ще немає достатньо доказів. Водночас вони зазначають, що кількість інфікованих BA.3.2 невпинно зростає. Вірус дедалі швидше поширюється в Європі та світі.

Експерти заспокоюють, що хоча кількість інфікованих зростає, немає підстав бити на сполох і стверджувати, що Cykada спричиняє важчий перебіг хвороби, ніж попередні варіанти коронавірусу. Вони запевняють, що нова мутація вірусу перебуває під пильним наглядом санітарних служб, зокрема Центрів з контролю та профілактики захворювань, які фіксують поступове зростання кількості інфекцій. Окрім Європи вірус виявлено в Сполучених Штатах та ще в двох десятках країн.

Польська професорка-вірусологиня Йоанна Зайковська (Joanna Zajkowska) в коментарі для преси розповіла, що симптоми інфекції істотно не відрізняються від попередніх варіантів. «Cykada практично не відрізняється від попередніх варіантів. Щеплення й надалі захищають від важкого перебігу COVID-19, хоча кількість мутацій зростає», – запевнила вона.

Водночас пані професорка зазначила, що існує група конкретних пацієнтів, які зазнають найбільшого ризику. «Найбільше ризикують літні люди з ослабленим імунітетом та особи зі супутніми захворюваннями. Окрім того, можуть з'явитися локальні осередки з більшим відсотком цього варіанту [коронавірусу]. Проте наразі більшим епідемічним викликом залишається інша сезонна хвороба – грип», – пояснила професор Зайковська.