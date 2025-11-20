У Тернополі 26 загиблих. Ще 26 людей розшукують. Рятувальна операція триває.

 

Рятувальна операція та розбір завалів зруйнованих ракетною атакою ворога будинків у Тернополі тривала цілу ніч і продовжується далі.

Станом на ранок 20 листопада – 26 загиблих. Ще 26 людей вважаються зниклими безвісти. 

 

 

Вчора ввечері з-під завалів багатоповерхівки на вул. Стуса рятувальники дістали живого 20-річного юнака. Він пробув там майже 8 годин. Хлопця одразу передали медикам швидкої допомоги.

 

Тим часом Повітряні сили назвали тип ракет, якими росіяни вдарили по Тернополю.

 

У багатоквартирні житлові будинки Тернополя влучили російські крилаті ракети типу Х-101, які випустили з літаків стратегічної авіації – шести Ту-95МС (аеродром базування – «Олєнья») та чотирьох Ту-160МС (аеродроми базування – «Енгельс» та «Украінка»). Про це повідомили в управлінні комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ.

 

Стратегічна авіація РФ запускала ракети з Вологодської та Астраханської областей. Наразі правоохоронці вивчають уламки, аби встановити і задокументувати черговий терористичний акт росіян проти мирного населення України.

 

За даними Повітряних сил, російська крилата ракета Х-101 містить компоненти та комплектуючі, виробниками яких є компанії, зокрема, із США, Китаю, Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших. Наразі знайдено й ідентифіковано уламки однієї з крилатих ракет, яка влучила у дев’ятиповерхівку на вул. Стуса, 8. Це ракета Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року.


 

20.11.2025

