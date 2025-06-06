Наймасштабніша повітряна атака на Тернопільщину.

Нині вночі російські війська здійснили наймасштабнішу повітряну атаку на Тернопільщину за весь час повномасштабної війни. Місто зазнало комбінованого удару дронами-камікадзе та крилатими ракетами типу «Калібр». За даними ДСНС, постраждали 10 осіб, серед яких п’ятеро рятувальників.

 

 

Повітряна тривога на Тернопільщині почалася о 0:55 год, о 2:59 перші ударні БпЛА зайшли в область зі сходу, о 4:03 пішла друга хвиля, в 4:11 в область увійшла крилата ракета, о 4:13 – друга. 

О 3:16 в Тернополі почули перші вибухи, потім ще тричі: о 3:56, 4:13 та 4:56. Через п'ять хвилин після останнього вибуху пролунав відбій.

 

Внаслідок обстрілу пошкоджено промислові та інфраструктурні об’єкти. Зокрема, ракета влучила в промислову зону, спричинивши масштабну пожежу на площі близько десяти арів. Частина міста залишилася без електроенергії, що призвело було до перебоїв у водопостачанні: тиск води по місту понижений, можлива відсутність напору на верхніх поверхах, о шостій роботу водопровідних насосних станцій відновили до звичного режиму. 

 

Під час атаки росіян у Тернополі на восьми вулицях відключили газопостачання, мешканців закликали перекрити газові крани перед лічильником.

 

В районі Березовиці внаслідок вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди влучили росіяни гучно чути специфічний гул, оскільки газ в балонах був під тиском.

 

Внаслідок пожеж, що виникли після нічного обстрілу, у повітрі в Тернополі виявили надмірну кількість шкідливих речовин: о 6-й годині жителів міста попросили зачиняти вікна й зайвий раз не виходити на вулицю. У місті проводяться повторні заміри забруднення повітря.

 

Внаслідок нічного обстрілу у Тернополі тимчасово змінили рух громадського транспорту в районі Микулинецької.

 

Після нічних вибухів на тролейбусних лініях застряг уламок

 

До ліквідації наслідків залучено понад 100 рятувальників та понад 20 одиниць техніки. Відновлювальні роботи тривають. Міський голова Сергій Надал повідомив, що комунальні служби працюють над відновленням електро- та водопостачання.

 

Ця атака стала частиною масштабного обстрілу України, під час якого РФ застосувала понад 400 дронів і 44 ракети, завдавши ударів по 10 регіонах країни.

 

 

 

 

06.06.2025

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