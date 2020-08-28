П'ять міст і чотири райони Галичини у "червоній" зоні.

У трьох галицьких областях до зони з найвищим – червоним – рівнем епідемічної небезпеки цього тижня потрапили міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області, а також міста Чортків, Бережани та Бережанський район Тернопільської області. Відповідне рішення у четвер, 27 серпня, ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нове епідемічне зонування почне діяти з понеділка, 31 серпня.

Фото: kmu.gov.ua

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Відповідно до нового зонування, до «помаранчевої» зони на Львівщині зараховані міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони.

В Івано-Франківській області «помаранчевими» стануть міста Болехів, Бурштин та Яремча, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони.

На Тернопіллі: місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони.

Нагадаємо, такі епідемічні рівні встановлюють на 14 днів. Докладніше про зонування та особливості обмежень у кожній із зон епідемічної небезпеки можна прочитати за цим посиланням.