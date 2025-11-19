У Тернополі російські ракети вбили 25 людей.

Сьогодні вранці, 19 листопада, ворог завдав масованого комбінованого удару ракетами та бойовими дронами по Тернополю. За інформацією станом на 16:00, загинуло 25 людей, троє з них - діти. Завали ще продовжують розбирати. 

 

 

Російські ракети влучили у дві дев'ятиповерхівки в мікрорайоні «Сонячний», що розташований на околиці міста. Пошкоджені також розташовані поруч дитячий садок, дві школи, виробничі та складські споруди.

 

 

З-під завалів дістали тіла 25 загиблих людей. Ще 73 людей постраждали.

 

В ДСНС повідомили, що надзвичайники врятували 45 осіб.

 

На місці ракетного удару працюють 14 психологів ДСНС з різних регіонів України, які уже надали допомогу 150 людям.

 

 

Міський голова Сергій Надал повідомив, що внаслідок атаки найбільше постраждав багатоповерховий дім на вул. Стуса, 8. Там ракета влучила в кілька верхніх поверхів, від чого частина будинку завалилася. Також в будинку на вул. 15 Квітня виникла масштабна пожежа в кількох квартирах. В багатьох будинках ударною хвилею вибило вікна та двері, уламки пошкодили автомобілі.

 

Наразі відомо, що у двох житлових будинків повністю, або частково пошкоджено – 104 та 55 квартир. Людей із пошкоджених будівель тимчасово евакуюють, забезпечують обігрів та місця для попереднього перебування. Формуються списки тих, кому необхідне тимчасове житло.

 

 

Наразі у Тернополі працюють гарячі лінії для фіксації пошкоджених будинків та квартир. В міськраді зазначають, що якщо ваш дім, квартира чи майно пошкоджені, телефонуйте: 1580, 0800 303 522, +38 067 447 29 19. Також треба подати заявку на державну компенсацію через застосунок «Дія», де обирати: Сервіси – єВідновлення – Повідомити про пошкоджене майно. Для постраждалих та всіх, хто потребує допомоги розгорнуті два штаби на базі 22 та 27 шкіл, в також пункти від ДСНС та інших оперативних служб.

 

 

В прокуратурі Тернопільщини повідомили, що за фактом загибелі людей та ударів російських ракет по житлових будинках розпочали розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (воєнний злочин у поєднанні з вбивством людей). На місці працюють слідчо-оперативні групи правоохоронців.

 

 

Тернопільський обласний центр служби крові закликає мешканців міста здати кров. У центрі крові наголошують, що важливо поповнити банк крові всіх груп, адже запас потрібен завжди.

 

19.11.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Шалик Деркача
Віталій Портников
А ми продовжували сприймати кадрового офіцера ФСБ як українського політика із суперечливою біографією і ностальгійно пригадувати помаранчевий шалик нашої молодості
16.11.25 | | Дискурси
Пам'ятати співом
Дзвенислава Саф'ян
Український вокальний ансамбль Alter Ratio здійснив осінні виступи в Берліні та Гаазі, презентувавши програму «Lux Aeterna. Revoice», що поєднала новітню українську музику, поезію й електроніку.
15.11.25 | | Штука
Такі вигоди
Тарас Прохасько
Люди дійсно спали разом у тісних ліжках. Притискалися і відпиралися, користали з однієї білизни. І то ще добре, коли були більше-менше близькими. Такі то були вигоди
15.11.25 | | Дискурси
Шульц і Віткацій: діалог окремих світів
Петро Прокоп’як
В польській літературі міжвоєнного періоду є дві особи – дві візії – які здаються віддаленими одна від одної, як захід від сходу чи північ від півдня...
14.11.25 | | Минуле
«Територія знаку» Люби Лебідь-Коровай
Ірина Матоліч
Мистецтво знаку – пошук рівноваги між видимим і невидимим. Воно нагадує розмову з тишею, у якій контур, колір, лінія промовляють без звуку, повертаючи до архетипів, які попри зміну епох залишаються в культурі живими.
14.11.25 | | Штука
Долоня
Ростислав Шпук
Виявиться, що година – це конденсатор зі змінною ємкістю, який імпульсно перетворює заряд на розряд, втрачаючи ємкість з роками. І що сенс життя – теж змінна, вічно шукоме
13.11.25 | | Дискурси
Флейтові дарунки Музичної Академії
У неділю, 16 листопада, о 11.30 у Музеї Митрополита Андрея Шептицького, (м. Львів, вул. М. Кривоноса, 1) відбудеться концерт «Флейтові дарунки Музичної Академії» під керівництвом професора Андрія Карпяка
13.11.25 | | Штука
Хитра історія з Бродів
Тетяна ГУБРІЙ
У Театрі Заньковецької знову прем'єра: на сцену за драматургією Андрія Бондаренка вийдуть духи, описані ще Гавриїлом Костельником. Будуть вчити глядача, як пережити втрату
13.11.25 | | Галичина

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.