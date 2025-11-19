У Тернополі російські ракети вбили 25 людей.

Сьогодні вранці, 19 листопада, ворог завдав масованого комбінованого удару ракетами та бойовими дронами по Тернополю. За інформацією станом на 16:00, загинуло 25 людей, троє з них - діти. Завали ще продовжують розбирати.

Російські ракети влучили у дві дев'ятиповерхівки в мікрорайоні «Сонячний», що розташований на околиці міста. Пошкоджені також розташовані поруч дитячий садок, дві школи, виробничі та складські споруди.

З-під завалів дістали тіла 25 загиблих людей. Ще 73 людей постраждали.

В ДСНС повідомили, що надзвичайники врятували 45 осіб.

На місці ракетного удару працюють 14 психологів ДСНС з різних регіонів України, які уже надали допомогу 150 людям.

Міський голова Сергій Надал повідомив, що внаслідок атаки найбільше постраждав багатоповерховий дім на вул. Стуса, 8. Там ракета влучила в кілька верхніх поверхів, від чого частина будинку завалилася. Також в будинку на вул. 15 Квітня виникла масштабна пожежа в кількох квартирах. В багатьох будинках ударною хвилею вибило вікна та двері, уламки пошкодили автомобілі.

Наразі відомо, що у двох житлових будинків повністю, або частково пошкоджено – 104 та 55 квартир. Людей із пошкоджених будівель тимчасово евакуюють, забезпечують обігрів та місця для попереднього перебування. Формуються списки тих, кому необхідне тимчасове житло.

Наразі у Тернополі працюють гарячі лінії для фіксації пошкоджених будинків та квартир. В міськраді зазначають, що якщо ваш дім, квартира чи майно пошкоджені, телефонуйте: 1580, 0800 303 522, +38 067 447 29 19. Також треба подати заявку на державну компенсацію через застосунок «Дія», де обирати: Сервіси – єВідновлення – Повідомити про пошкоджене майно. Для постраждалих та всіх, хто потребує допомоги розгорнуті два штаби на базі 22 та 27 шкіл, в також пункти від ДСНС та інших оперативних служб.

В прокуратурі Тернопільщини повідомили, що за фактом загибелі людей та ударів російських ракет по житлових будинках розпочали розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (воєнний злочин у поєднанні з вбивством людей). На місці працюють слідчо-оперативні групи правоохоронців.

Тернопільський обласний центр служби крові закликає мешканців міста здати кров. У центрі крові наголошують, що важливо поповнити банк крові всіх груп, адже запас потрібен завжди.