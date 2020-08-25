Голова Тернопільської ОДА – у лікарні з COVID-19.

Голова Тернопільської облдержадміністрації, у якого підтвердили COVID-19, нині перебуває у лікарні на стаціонарному лікуванні. У нього діагностували пневмонію. Про це Володимир Труш написав на своїй facebook-сторінці.

Фото: facebook.com/Trush.Volodymyr

Володимир Труш зазначив, що отримує все необхідне лікування, а паралельно продовжує працювати дистанційно. Він додав, що деякі його заступники також захворіли на коронавірус і перебувають у лікарні. Проте запевнив, що область і далі під наглядом, а він продовжує координувати процеси дистанційно.

Голова Тернопільської ОДА розповів, що сьогодні під час скайп-наради з керівниками РДА області й головними лікарями райлікарень було вирішено збільшувати кількість ПЛР-тестування в районах.

«Щодня до обласного лабораторного центру повинна надходити максимальна кількість зразків від усіх контактних осіб та людей з коронавірусною симптоматикою. Бо я, як ніхто, знаю, що цей вірус може не проявлятися фізично, пневмонії ви можете й не відчути, а в той час ваше здоров’я і життя вже може бути під загрозою», – написав Труш.

Фото: oda.te.gov.ua

За його словами, Тернопільська ОДА продовжує працювати у звичайному реживі. Відповідно до протоколу, 40 осіб – працівники структури, які безпосередньо контактували з ним упродовж останніх днів, – пройшли ПЛР-тестування, а приміщення облдержадміністрації продезінфікували.

Зазначимо, про те, що у нього позитивний результат на COVID-19, Володимир Труш повідомив на своїй facebook-сторінці у суботу, 22 серпня. Тоді голова Тернопільської ОДА написав, що перебуває на самоізоляції.

Нагадаємо, в Тернопільській області останніми днями суттєво зросла кількість нових випадків COVID-19. Загалом на сьогодні, 25 серпня, на Тернопіллі підтверджено 4923 випадки COVID-19 (за даними ДУ «Тернопільський ОЛЦ» – 4916 випадків). 385 осіб перебувають у лікарнях, із них 14 – під кисневою маскою, 85 – на кисневому концентраторі, одна особа – під апаратом ШВЛ.

В області заявили про те, що додатково готують шість лікарень для надання допомоги хворим на коронавірус: у Зборівському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Борщівському та Тернопільському районах.