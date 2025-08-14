Зростає кількість хворих на covid-19.

На Львівщині зростає кількість інфікувань вірусом covid-19. 13 серпня у референс-лабораторію Центру громадського здоров'я МОЗ України скерували зразки, аби визначити, на який саме різновид коронавірусу захворіли жителі області і чи є серед них новий штам коронаврусу Stratus.

"Лабораторно підтверджених варіантів різновиду Омікрон – Stratus на Львівщині поки що немає. Однак у нас щотижнево зростає число виявлених випадків Covid-19. За останній, 32-й, тиждень це 36 випадків, з них дев'ять госпіталізацій. Попереднього тижня було 25 випадків та 16 госпіталізацій. Тобто є зростання захворюваності", – повідомила гендиректор Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко.

Прогнозовано, що кількість хворих може стрімко зрости у вересні, коли до навчання повернуться студенти та школярі.

Традиційно інфекції активніше розповсюджуються в осінньо-зимовий період. Однак уже другий рік поспіль ковід активізується влітку. Це може бути пов’язано з тим, що люди воліють проводити більше часу не надворі, а у приміщеннях з кондиціонерами, завдяки яким вірус швидко поширюється.

"Якщо ми говоримо про вірус, то на нього пора року не дуже впливає. Якщо люди спілкуються на відстані одного метра, то є можливість передачі повітряно-крапельним шляхом, – каже Наталія Іванченко-Тімко. – Рівно рік тому у нас також зростала захворюваність на Covid-19 – за тиждень було 450–460 випадків. Тобто значно більше, ніж тепер. Торік це було пов’язано також з різновидом одного зі штамів Омікрона", – каже епідеміологиня.

Водночас вона не відкидає можливості, що кількість хворих може зрости у вересні, коли розпочнеться навчальний рік.

Відомо, що новий штам коронавірусу Stratus легко передається від людини до людини. Ймовірно, через те, що відбуваються певні генетичні зміни, вірус набуває можливості швидко поширюватися серед людей, тому зростає кількість захворілих, – каже Наталія Іванченко-Тімко. – Цей вірус має низку характерних особливостей, але не провокує важкого перебігу.

Серед характерних особливостей – захриплість голосу, біль в горлі, підвищення температури тіла, загальна слабість і кашель.