Реконструкцію мозаїки «Море і риби» у Львові завершили.



Реконструкція мозаїки «Море і риби» на колишньому магазині «Океан», що на вулиці Володимира Великого, 26, у Львові, – на стадії завершення. Головні роботи виконали, і завтра забудовник планує забрати паркан, щоб львів’яни змогли побачити стан зробленого.

Фото: Олександр Мазуренко/city-adm.lviv.ua

«Протягом цього року, з перервами на зиму, тривали роботи. Було дуже ретельно вибрано камінці, відтворено структуру рельєфу. Для роботи використовували старі фотографії, старе відео, де була зображена мозаїка. І на сьогодні всі головні роботи щодо відтворення мозаїки виконані. Залишаються незначні роботи, які ще певний час триватимуть. До прикладу, ще немає деяких камінців внизу, бо буде проводитись гідроізоляція будівлі. Також уже зовсім скоро ми проанонсуємо й покажемо приміщення школи мистецтв, яка буде в цій будівлі. Це буде міська комунальна школа імені Новаківського», – розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Фото: Олександр Мазуренко/city-adm.lviv.ua

Реконструкцію мозаїки почали торік у вересні. Роботами з відновлення займався й очолював увесь процес мистецтвознавець Остап Патик, син автора мозаїки Володимира Патика.

«На початках були суперечки, чи це варто робити. Та думаю, що тепер таких питань не виникатиме. Ескіз мозаїки був збережений на 100%, бо була точна фотофіксація. Тому мозаїку вдалося реконструювати на 99%. Була складність у пошуку матеріалу. Було складно знайти й підібрати їх у кольорі. Камінці шукали по всій Україні», – зазначив Остап Патик.

Фото: Олександр Мазуренко/city-adm.lviv.ua

Нагадаємо, 15 лютого 2019 року міськвиконком затвердив містобудівні умови та обмеження з реконструкції будівлі на вул. Володимира Великого, 26-а, колишнього магазину «Океан». Забудовник пообіцяв зберегти мозаїку «Море і риби», розміщену на цій будівлі. Проте 18 липня ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» зруйнувало стіну з відомою мозаїкою.

Наступного дня, 19 липня, виконком Львівської міськради на позачерговому засіданні скасував містобудівні умови й обмеження для проєктування об’єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» будівлі магазину «Океан». Після цього міська інспекція Держархбудконролю оштрафувала забудовника на близько 90 тис. грн за те, що компанія відхилилася від затвердженого проєкту та зруйнувала стіну з мозаїкою радянського періоду, хоча не повинна була цього робити. Зрештою після публічних обговорень і перемовин забудовник визнав свою провину та зобов’язався власним коштом відновити мозаїку, а також запропонував міській громаді частину приміщення будівлі для відкриття дитячої художньої школи.

Фото: Олександр Мазуренко/city-adm.lviv.ua

Відтак у Львові взялися рахувати мозаїки, які залишилися. А 18 жовтня 2019 на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення «Про затвердження переліку мозаїчних творів на території м. Львова». Відповідно до результатів проведеної інвентаризації, на території міста є 236 мозаїк за 74 адресами. Із них 25 розташовано у пам’ятках архітектури, 10 – на малих архітектурних формах, 226 – на фасадах і в інтер'єрах будинків. Із цих 74 адрес 26 мозаїк виконано до 1939 року, 48 – після 1939-го й донині.

Відповідно до рішення «Про затвердження переліку мозаїчних творів на території м. Львова», замовникам будівництва та підрядним організаціям при виконанні будівельних робіт на об'єктах, які містять мозаїчні твори, дозволено проводити винятково ремонтні роботи зазначених елементів.