На Франківщині реставруватимуть автобусні зупинки, оздоблені мозаїкою.

На Івано-Франківщині в межах програми «Велике будівництво» планують відреставрувати автобусні зупинки з мозаїкою та розписами. Працівники Служби автомобільних доріг в області здійснили обстеження та обрали перші п’ять зупинок, які будуть реставрувати цього року.

Богородчанська, Нижньовербізька та Верховинська територіальні громади підтримали необхідність відновлення автозупинок у селах Старуня, Мишин, Малий Ключів та Кривопілля з огляду на їхню художню та історичну цінність, та готові до співфінансування проєкту, повідомили «Збручу» у Службі автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

Автобусні зупинки, оздоблені мозаїкою, які належать до доріг державного значення, планують реставрувати в межах програми «Велике будівництво». З державного бюджету профінансують ремонт, а за відновлення візерунків мозаїк оплачуватимуть з місцевих бюджетів громад.

Відтак очікують, що цього літа відреставрують одну зупинку на дорозі національного значення Н-09, яка пролягає з Галича до Богородчан, та чотири зупинки на регіональній дорозі Р-24, яка веде з Татарова до Кам’янця-Подільського.

Зупинки, оздоблені мозаїкою, як у селі Старуня Богородчанського району, споруджували по Україні у 60-80 роках минулого століття. Орнаменти викладали місцеві художники, працюючи по кілька місяців поспіль, розповів мозаїст Олег Дунаєвський.

«Саме ця мозаїка зроблена зі смальти. Це хороший матеріал, зроблена якісно, наскільки дозволяли можливості в ті часи для творця. Також мені подобається вибраний сюжет. Він такий місцевий, нейтральний і завжди буде актуальний, тому дуже шкода, що зараз ця зупинка перебуває в такому стані», — зазначив Дунаєвський у коментарі «Суспільному».

Засновниця громадської ініціативи «Франківськ, який треба берегти», у межах якої франківчани зафіксували усі потенційно цікаві для реставрації зупинки, Марія Козакевич пропонує у подальшому розробити туристичний маршрут, який охопить і цікаві відреставровані зупинки з мозаїкою.

Фото suspilne.media